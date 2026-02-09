La fuerte decisión de Claudio Úbeda con el plantel tras la caída de Boca con Vélez

"Me voy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, sentenció Úbeda en conferencia de prensa después de la derrota con Vélez.

“No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos”, amplió el entrenador.

Por otro lado, Úbeda se mostró optimista de dar vuelta el panorama: "Tenemos plena confianza para revertir esta situación. No nos gusta haber ganado dos y perdido dos. Tenemos que doblegar la situación y salir adelante".

Boca volvió a decepcionar de visitante como frente a Estudiantes en La Plata. El Xeneize fue muy superado por el Fortín, que anuló su circuito de juego y lastimó muchísimo durante todo el complemento, donde le faltó precisión en las definiciones para lograr una victoria abultada. Úbeda sabe que es preocupante que no fluya el juego de su equipo saliendo de La Bombonera y que ante el primer gol se vaya de partido sin ninguna reacción... Y por eso no hubo día libre...