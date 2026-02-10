Boca y River presentaron junto a Adidas sus nuevas terceras camisetas para la temporada 2026

La nueva casaca de Boca luce una base blanca con detalles en azul y amarillo distribuidos en el frente, un diseño que remite a los murales característicos del barrio de La Boca. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción “Dale Boca Dale”, como guiño a la identidad popular del club. El conjunto se completa con shorts y medias en la misma línea estética.

Boca La tercera indumentaria de Boca presenta base blanca y detalles azul y oro, en homenaje a su identidad barrial.

La campaña de lanzamiento contó con la participación de futbolistas del plantel masculino y femenino, entre ellos Edinson Cavani, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Ander Herrera, además de varias jugadoras del equipo femenino.

Según informó la marca, la camiseta cuenta con dos versiones: la profesional, equipada con tecnología HEAT.RDY, diseñada para optimizar el rendimiento durante el juego, y la AERO READY, pensada para una mayor absorción y uso cotidiano. Ambas están confeccionadas con materiales 100% reciclados. En la tienda oficial, la versión Authentic cuesta 219.000 pesos, mientras que el modelo más accesible se vende a 149.000.

River Plate, por su parte, apostó al regreso del color violeta, un tono emblemático en su historia, combinado con la tradicional banda roja. En la nuca se destaca el lema “Grandeza”, símbolo de la identidad del club. Al igual que la camiseta de Boca, presenta las versiones HEAT.RDY y AERO READY.

ssstwitter.com_1770738868414

Los precios en la tienda oficial del Millonario varían según el modelo: la camiseta manga larga cuesta 249.999 pesos, la manga corta 219.999, y la versión económica 149.999. La presentación incluyó a jugadores como Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, junto a futbolistas del plantel femenino.

En el plano deportivo, ambos equipos atraviesan un momento de irregularidad. Boca viene de caer ante Vélez en Liniers y buscará recuperarse el domingo frente a Platense, mientras que River intentará dejar atrás la dura derrota como local ante Tigre cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal.