Un nuevo lesionado para la enfermería de Boca y empieza a preocupar

Además de perder frente a Vélez, el Xeneize sumó un nuevo lesionado. Ahora son siete las bajas y Claudio Úbeda deberá agudizar el ingenio para salir de esta crisis.
Luego de una nueva derrota de visitante, en este caso ante Vélez, el Boca de Claudio Úbeda sigue perdiendo soldados, y las bajas ya suman siete.
Juan Barinaga, el lateral derecho, sintió una molestia a los 25' del segundo tiempo, miró al banco y pidió el cambio. En su lugar tuvo que ingresar el Chelo Weigandt, que pasó de no sumar minutos durante mucho tiempo a volver del préstamo este año y ser una opción para el DT. Esto, claro, porque Luis Advíncula se fue a Alianza Lima.
Durante la conferencia de prensa, le preguntaron a el técnico sobre la lesión del jugador y dijo "Lo de Barinaga fue una molestia que no parece tener gravedad, por lo poco que hablé con el médico no parece ser nada importante, ojalá que sea así".
Sumando esta última lesión, en total son siete los jugadores que se encuentran en la enfermería de Boca: Edinson Cavani (lumbalgia), Ander Herrera (desgarro en el recto anterior del muslo derecho), Exequiel Zeballos (desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo), Milton Giménez (pubalgia), Alan Velasco (ligamento interno de la rodilla), Carlos Palacios (sinotivis en la rodilla) y Lucas Janson (distensión muscular).
Uno que se recuperó recientemente y es una buena noticia para el equipo es Miguel Merentiel, que superó un desgarro y pudo sumar sus primeros minutos en el torneo Apertura en la derrota con Vélez, partido en el que le costó y se notó que aún le falta ritmo de juego.