El palazo de Teo Gutiérrez a los delanteros de River por su falta de gol

A través de sus historias de Instagram, el delantero colombiano subió una imagen en la que se lo ve celebrando un gol y dejó un contundente mensaje con el que sacó a relucir su chapa de artillero letal en su etapa en el club de Núñez: “Parece fácil”.

Teo, que está disfrutando a sus 40 años de sus últimos partidos en Junior de Barranquilla, sigue de cerca a River después de haber forjado una hermosa relación con el club y sus hinchas que lo recuerdan con amor por sus goles y títulos como carisma.

image

Entre mediados de 2013 y 2015, el cafetero marcó 28 goles y repartió ocho asistencias en 70 partidos. Con mucha técnica, implacable y filoso frente a los micrófonos, no tardó en meterse en el corazón de los hinchas de River y se despidió con cinco títulos, entre ellos una Copa Libertadores, una Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

Su historia volvió a visibilizar la sequía goleadora de los delanteros: Facundo Colidio lleva 22 partidos sin marcar, Sebastián Driussi unos 13 encuentros sin tantos y Maximiliano Salas unos 11 sin festejos. Por otro lado, Ian Subiabre, el joven de la cantera, es el de menor tiempo con apenas cuatro duelos.

¿Quiénes marcaron este año en River? Gonzalo Montiel en el 1 a 0 del debut contra Barracas Central, Juan Fernando Quintero hizo los dos goles del 2 a 0 a Gimnasia de La Plata y Lautaro Rivero decoró la caída 4 a 1 con Tigre, mientras que no hubo gritos en el 0 a 0 con Rosario Central.