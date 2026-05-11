Boca pierde a Adam Bareiro para la definición del grupo de la Copa Libertadores

Con un plazo mínimo de cuatro semanas de recuperación, es imposible que juegue el 19 de mayo ante Cruzeiro y si bien hay una leve esperanza que aparezca ante Universidad Católica, encuentro a jugarse el 28 de mayo, lo más probable es que no esté en condiciones.

De esta manera, el Sifón ya planifica cómo reemplazar a un Bareiro que en pocos tiempo logró convertirse en imprescindible. La primera alternativa, que es la misma que usó ante Huracán, es la presencia de otro '9' de área como Milton Giménez, quien viene dulce e inclusive le anotó con la espalda al Globo.

Giménez es el jugador con más peso en el área rival que tiene el plantel: lleva cuatro tantos en los últimos seis partidos. Si no va de arranque, la otra opción es que Miguel Merentiel juegue más centrado e ingrese Exequiel Zeballos como segundo delantero.

Universidad Católica y Cruzeiro lideran el Grupo D con 7 puntos, mientras que Boca quedó relegado con 6 y Barcelona de Ecuador completa con 3. Ahora, se viene el club brasilero: un triunfo lo pone en zona de clasificación, un empate lo dejaría con vida pero en una situación incómoda y una derrota lo podría dejar afuera.