Real Madrid va por Mourinho: las dos condiciones que le puso el entrenador

Mou volvió al Madrid a los primeros planos en la Champions llegando a tres semifinales y ganó La Liga con 100 puntos.

En segundo lugar, Mourinho tiene en la cabeza la estructura de la entidad y quiere que se respeten los roles y las jerarquías: no quiere situaciones como las que se han vivido esta temporada con Vinicius, con el desaire que tuvo con Xabi Alonso.

Mourinho está feliz en el Benfica, de volver a el club donde empezó su carrera y estar cerca de su casa y familia, pero la posibilidad de volver al Madrid también le tienta muchísimo. "Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo. (...) Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", expresó Mou en conferencia después del empate con Sporting Braga.

Desde el fin de semana que viene el Madrid tendrá diez días para hacer efectiva la operación de Mourinho sin que el coste sea elevado, ya que hay una cláusula que le permite salir por tres millones de euros hasta diez días después de que el Benfica juegue su último partido de la temporada.