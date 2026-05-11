Real Madrid va por Mourinho: las dos condiciones que le puso el entrenador

La dirigencia del Merengue realizó un primer acercamiento al prestigioso entrenador mediante un diálogo con su representante Jorge Mendes. Todos los detalles.
En medio de una fuerte crisis deportiva, Real Madrid va a la carga por Mourinho para la próxima temporada, donde buscará volver a ser competitivo en todas las competencias después de no ganar nada y perder muchos clásicos con Barcelona en la presente temporada.
La dirigencia del Merengue realizó un primer acercamiento al prestigioso entrenador portugués al comunicarse con su representante Jorge Mendes. De esta manera, conoció las primeras dos condiciones del técnico para que decida volver al club blanco en busca de más gloria.
En primer lugar, Mourinho dejó en claro que le gustaría tener peso en las decisiones que se vayan a tomar no tanto en cuanto a los nombres, pero sí sobre las posiciones que se tienen que reforzar. En este primer diagnóstico su conclusión es que la plantilla está descompensada en algunas áreas con respecto a otras. Cabe recordar que él pidió fichar a Luka Modric, quien se transformó en leyenda de la institución.
Mou volvió al Madrid a los primeros planos en la Champions llegando a tres semifinales y ganó La Liga con 100 puntos.
En segundo lugar, Mourinho tiene en la cabeza la estructura de la entidad y quiere que se respeten los roles y las jerarquías: no quiere situaciones como las que se han vivido esta temporada con Vinicius, con el desaire que tuvo con Xabi Alonso.
Mourinho está feliz en el Benfica, de volver a el club donde empezó su carrera y estar cerca de su casa y familia, pero la posibilidad de volver al Madrid también le tienta muchísimo. "Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo. (...) Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", expresó Mou en conferencia después del empate con Sporting Braga.
Desde el fin de semana que viene el Madrid tendrá diez días para hacer efectiva la operación de Mourinho sin que el coste sea elevado, ya que hay una cláusula que le permite salir por tres millones de euros hasta diez días después de que el Benfica juegue su último partido de la temporada.
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