Alarma en Racing: la grave lesión de Forneris que lo deja afuera del Apertura y la Sudamericana

Marcos Rojo y Marcos Di Cesare fueron los primeros en contenerlo ante el desconsuelo total debido al dolor y la bronca. Del otro lado, Gustavo Costas; sin tiempo de poder preocuparse por la lesión de su jugador, preparó el cambio que estaba fuera de los planes. Adentro Bruno Zuculini.

La lesión de Alan Forneris.

Esta mañana, la cuenta oficial del club de Avellaneda confirmó el peor panorama para el futbolista que estaba ganándose el puesto titular: “Los estudios realizados esta mañana a Alan Forneris dieron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. ¡Pronta recuperación!”. De esta manera, se suma a la larga lista de los jugadores que sufrieron esta lesión en el fútbol argentino. Dentro del plantel académico, Valentín Carboni sigue transitando la recuperación y Elías Torres se acerca a su vuelta a las canchas y se estima que estará listo para la pretemporada 2027.





forneris





El joven de 21 años, que llegó a Racing en junio de 2025, le había ganado la pulseada a Zuculini para este partido que terminó en victoria para los de Avellaneda por el gol agónico de Santiago Sosa. Empezó a ser considerado por el cuerpo técnico tras la salida de Juan Nardoni del equipo y el DT estaba confiando en él. Rindió correctamente en los últimos partidos de la Copa Sudamericana y en los tres que jugó en la fase inicial del torneo local. Picaba en punta para quedarse con el puesto, pero la mala suerte atormentó este buen momento y ahora solo le queda atravesar una lenta recuperación.