Boca va por los cuartos de final ante Lanús en La Bombonera

El equipo de Miguel Ángel Russo buscará ese objetivo en La Bomboneradesde las 10, antes de emprender viaje por la tarde rumbo a Guayaquil, Ecuador, para visitar el martes a Barcelona en un duelo de punteros del Grupo C de la Copa Libertadores.

Copa de la Liga Profesional 2021

⚽ Lanús

️ Domingo 2/05

⏱ 10:00

️ La Bombonera

Facundo Tello

Con cuatro victorias consecutivas, los Xeneizes pudieron encaminar su pase a la siguiente fase del campeonato y quedar bien parados en la competencia internacional, en la que suman seis puntos tras vencer a The Strongest en Bolivia y a Santos en Argentina.

En cuanto a a Copa de la Liga, con 18 puntos, Boca es escolta de Vélez, que tiene el primer puesto asegurado, y a su vez le lleva tres unidades al conjunto de Luis Zubeldía, situado en el quinto puesto de la Zona B. Por ende, si los tres puntos quedan en La Bombonera tendrá garantizado un boleto a la fase eliminatoria como uno de los cuatro primeros de su zona.

En relación al equipo que le ganó el martes pasado al conjunto brasileño Boca tendrá dos modificaciones. Ellas son el ingreso de Frank Fabra por Agustín Sandez en el lateral izquierdo y la aparición de Agustín Obando por Cristian Pavón en la ofensiva.

No obstante, el entrenador no contará todavía con el peruano Carlos Zambrano ni con el colombiano Jorman Campuzano, quienes superaron el Covid-19 pero no están en óptimas condiciones físicas. Tampoco estará disponible el colombiano Edwin Cardona, ya que se le diagnosticó una miocarditis leve después de transitar el virus, y se suma a Marcos Rojo y el delantero Mauro Zárate, en este caso por lesión.

Por su parte, Lanús llega a la Bombonera obligado a sumar para mantenerse con vida, ya que una derrota, combinada con victorias de Independiente y Talleres de Córdoba, puede dejarlo sin posibilidades de sortear la instancia de grupos.

El "Granate" atraviesa el peor momento de la temporada con apenas una victoria (en la Copa Sudamericana), un empate y cuatro derrotas en los últimos seis compromisos, mientras que en la Copa LPF acumula tres caídas en fila ante Newell' Old Boys de Rosario (1-3), Sarmiento de Junín (0-1) y Vélez (1-2), lo que hace imprescindible su recuperación ante Boca mañana.

Sin embargo, el antecedente del 20 de noviembre de 2020 fortalece la confianza del equipo de Zubeldía, teniendo en cuenta que compartió grupo con Boca en la pasada Copa Diego Maradona y lo derrotó 2-1 en la Bombonera con doblete de Nicolás Orsini.

POSIBLES FORMACIONES:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Agustín Obando. DT: Miguel Ángel Russo.

Lanús: Lautaro Morales; José Luis Gómez, Nicolás Thaller, Alexis Pérez y Julián Aude; Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Matías Esquivel y Alexandro Bernabei; Pedro De la Vega y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Boca Juniors.

Horario: 10:00.

TV: TNT Sports.