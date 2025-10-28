La confianza de Boca para enfrentar a River: "El Superclásico lo vamos a ganar"

Envuelto en confianza tras el triunfo contra Barracas, donde fue fundamental con un doblete para que el Xeneize que comenzó perdiendo se llevara una victoria 3 a 1 en el estadio Claudio Tapia, el delantero de 29 años se la jugó en vísperas del encuentro con el rival de toda la vida y no dudó en asegurar que los de Claudio Úbeda se llevarán una alegría.

¿El motivo? "Porque estamos bien", aseveró Giménez en diálogo con Radio Continental. Con esa misma aura positiva con la que busca la pelota en el área, el goleador, que lleva cinco tantos en la misma cantidad de titularidades en el Clausura, palpitó el mano a mano con River que será decisivo para las aspiraciones coperas de Boca.

La convicción del 9, hoy titular ante la baja de Edinson Cavani y sosteniéndose en el equipo con goles, dejó una sentencia contundente a menos de dos semanas del Superclásico. "Tenemos todas finales y hay que jugarlas así. Se notó que tomamos este partido como una final. Arrancamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí", analizó el ex Banfield.

En esa misma línea de convencimiento, Giménez le transmitió a cada uno de los bosteros que "esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible" para conseguir los objetivos. "Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr", cerró el goleador.

Giménez llegó a Boca proveniente de Banfield a mediados de 2024, tras la salida de Darío Benedetto. Enseguida, empezó a pagar con goles y terminó ese primer semestre con siete tantos en 25 partidos. Alternativa de Cavani y Merentiel, de a poco se convirtió en una carta importante del entonces equipo de Fernando Gago.

Para este año, sus vaivenes fueron de la mano con los del equipo. Sin embargo, su cuota goleadora se mantuvo y lleva firmados 10 goles en 29 partidos en lo que va de 2025. La comparativa con sus competidores este año lo posiciona bien: el Matador lleva 4 tantos en 21 PJ; y la Bestia, 11 en 38PJ.