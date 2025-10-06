Bomba: Marcelo Moretti vuelve a ser presidente de San Lorenzo por decisión de la Justicia

Después de que a mediados de septiembre se declarara la acefalía por las renuncias de la mitad más uno de la Comisión Directiva, que obligaba a formar un gobierno de transición, Moretti había pedido ante la Justicia la nulidad de la Asamblea porque sostenía que había irregularidades en la convocatoria y que la cantidad de renuncias no alcanzarían para dejar la CD sin efecto.

La Justicia, al igual que había ocurrido tiempo atrás cuando dio el visto bueno para que retomara sus funciones tras la licencia, revocó el fallo en primera instancia y decretó que debe volver a convocarse a la reunión de Comisión Directiva bajo la presidencia de Moretti. A su vez, suspendió la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, hasta tanto la reunión de la CD sea convocada por el mandatario.

En concreto, la Cámara interpretó que Moretti fue desplazado sin que se cumplieran los pasos que indica el estatuto del club y le dio la derecha al dirigente, quien argumentó que la acefalía no era real porque había suplentes disponibles para ocupar los cargos vacantes.

Embed MORETTI: NINGUNA RESOLUCIÓN JUDICIAL LE DARÁ LEGITIMIDAD.

Moretti sigue estirando su agonía como presidente de San Lorenzo sin entender el enorme perjuicio que le causa al club al NO asumir la realidad. Como presidente carece de toda legitimidad y NO HABRÁ RESOLUCIÓN JUDICIAL… https://t.co/yBa6enr5ZA — Cesar Francis (@drcesarfrancis) October 6, 2025

La nueva reunión de Comisión Directiva deberá ser convocada por el presidente en un plazo de 15 días, bajo estatuto y con la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ). De esta manera, Moretti podrá reasumir, aunque en el club están evaluando cómo proceder por las vías legales porque consideran que se actuó correctamente.

En sus redes sociales, uno de los que se expresó fue César Francis, de la agrupación Volver a San Lorenzo y líder de la oposición, quien disparó: "Moretti: ninguna resolución judicial le dará legitimidad. Sigue estirando su agonía como presidente de San Lorenzo sin entender el enorme perjuicio que le causa al club al NO asumir la realidad. Como presidente carece de toda legitimidad y NO HABRÁ RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE SE LA DEVUELVA".

A su vez, concluyó el escrito: "Ahora bien, la decisión de la justicia IMPONE a quienes eligieron conservan sus cargos en Comisión Directiva presenten sus renuncias para lograr la acefalía que tanto necesita el club para llamar a elecciones anticipadas y así ponerle punto final a Moretti. No queda margen alguno para especulaciones o ambiciones personales. Evidentemente el “error” en la citación a los asambleístas no fue casual, fue una actitud cómplice para darle el tiempo necesario y así permitir lo que está pasando. Debemos rescatar a San Lorenzo de Moretti. Debemos salvar el futuro!".