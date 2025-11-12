El plantel de San Lorenzo denunció sueldos impagos y falta de "agua caliente" para bañarse

"Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada", comenzó el comunicado, que fue compartido en primera instancia por el capitán Gastón Hernández, pero que simultáneamente fue replicándose en las redes sociales de todo el plantel.

A continuación, contaron la difícil situación que viven día a día, desde los salarios adeudados hasta las precarias condiciones en las que están trabajando: "Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional".

"A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron", sumaron.

image

Luego de remarcar que hasta el momento eligieron ser "pacientes, responsables y respetuosos", y continuaron "entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible", consideraron que ya era " el momento de alzar la voz nuevamente".

Para cerrar, antes de reclamar que "las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige", explicaron: "No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria".

Pese a lo crítica de la situación, y justo en la previa del partido frente a Sarmiento, trascendental para las aspiraciones del Ciclón de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, el plantel no anunció una posible medida más allá del contundente reclamo.