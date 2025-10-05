Talleres y Belgrano no se sacaron diferencias en el clásico cordobés

Con el empuje de su gente, la T comenzó imponiéndose a un Belgrano que se tiró atrás en el inicio. Un remate de Valentín Depietri a los tres minutos de juego pasó al lado de un palo. Después, con el Pirata más en la disputa del balón, Franco Jara probó y Guido Herrera se mostró firme.

El complemento tuvo a Belgrano como mayor protagonista. Nicolás Fernández (a los tres minutos) y Lucas Zelarrayán (a los 45') estuvieron muy cerca de anotar para el Pirata y en la última jugada del partido (a los 50') Girotti remató al arco con el arquero rival desparramado en el piso y Lisandro López llegó a despejar el balón antes de que ingrese a la meta.

Con este empate, Talleres sigue doceavo en la Zona B del Torneo Clausura con 11 puntos, producto de dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Por su parte, Belgrano está décimo con 14 unidades. Ambos están fuera de la zona de clasificación, pero con chances de meterse en la misma. Por otro lado, el Pirata está en semis de Copa Argentina.