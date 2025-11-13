Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular ante Angola

Además, Scaloni confirmó que se le dará lugar a los nuevos futbolistas: "Las bajas de la lista las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar".

Messi confirmado

Consultado por Messi, Scaloni confirmó su presencia en el campo: "Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver".

En paralelo, señaló la necesidad de demostrar superioridad dentro del terreno de juego: "En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera mañana, para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles".

Scaloni confirmó que ya tiene definido el once inicial y remarcó: "El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar".

A su vez, el DT señaló además que, más allá de la naturaleza del encuentro, cada presentación de la Selección mantiene su importancia: "Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante".

El entrenador analizó al rival y destacó su crecimiento reciente: "Se jugará un partido contra un rival que no se ha clasificado (al Mundial) pero ha hecho cosas buenas, un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute, estamos ante un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia".

También advirtió sobre sus virtudes individuales: "Conozco a los jugadores de Angola, tienen conocidos en ligas europeas y uno por uno son buenos individualmente; si funcionan como equipo pueden poner dificultades".

Scaloni también se refirió al proceso de evaluación de cara al futuro: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera".

Y destacó el recibimiento que tuvo el plantel al llegar al país africano: "Hemos visto en el aeropuerto la alegría de la gente por ver a estos jugadores, eso nos llena de satisfacción".

Dónde se puede ver el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido entre Argentina y Angola se disputará este viernes desde las 13 (horario argentino) en Luanda en el Estadio 11 de Noviembre, sede con capacidad para 48 mil espectadores. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.