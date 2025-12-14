Bomba: Miguel Borja puede ser el 9 de Boca en 2026

“Uno nunca puede cerrar las puertas. Tengo un hermano aquí (en Colombia) que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones -en Colombia- y en pensar la mejor opción para mi familia. Por suerte, la opción de regresar a la Argentina está abierta y eso es muy lindo", disparó Borja en los últimos días en diálogo con ESPN al ser consultado sobre la posibilidad.

El colombiano está hace tiempo en el radar de Boca y en alguna oportunidad hasta estuvo a un paso de firmar en 2021. “Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha. Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo”, expresó el propio goleador.

Entre 2022 y 2025, Borja disputó 159 partidos en River, en los que marcó 62 goles (dos a Boca) y dio 10 asistencias. El colombiano tuvo su prime en 2024 con Martín Demichelis como entrenador y perdió mucho nivel y no lo pudo recuperar Marcelo Gallardo, quien terminó decidiendo dejar de tenerlo en cuenta en este fin de año.

Con este reciente pasado en River, el destino menos pensado para Borja sería Boca, pero es posible. Olé confirmó que iniciaron conversaciones antes de las declaraciones de Borja, por lo que se entiende que no se tiró a la pileta sin agua, dado que la posibilidad de jugar en el club azul y oro es totalmente real.