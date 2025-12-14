Otro golpe para Racing: Belgrano le ganó la final del fútbol femenino

Las Piratas salieron decididas a dar vuelta la historia en Córdoba y solo tardaron cinco minutos en igualar la serie: Lourdes Rodríguez desbordó por el sector izquierdo y Mayra Acevedo anotó el 1 a 0 en el Gigante de Alberdi. El local, con la tranquilidad del 1-1 en la serie, tomó mucho control del encuentro y llegó con peligro durante toda la primera mitad.

De hecho, Alaides Paz anotó el 2-0 en el marcador a los 30 minutos de juego apareciendo en el área y aprovechando un balón que quedó boyando dentro del área tras un rebote corto de la arquera racinguista tras un centro desde la banda izquierda.

En el complemento, la lluvia aportó su cuota dramática a la definición. Mientras Belgrano se animaba a presionar para liquidar el compromiso, la Academia se esperanzaba con los balones detenidos para establecer el descuento y llevar el pleito a la definición desde los doce pasos. Sin embargo, fue 2-0 de Belgrano y coronación de las Piratas.

Boca es el máximo ganador de la Primera División del fútbol femenino con 29 vueltas olímpicas. River, muchísimo más lejos, con 11 títulos es el segundo. UAI Urquiza (5), San Lorenzo (4), Newell's (1) y ahora Belgrano (1) completan la tabla de ganadores.