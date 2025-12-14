Lautaro Martínez marcó en el triunfo de Inter y es el máximo goleador de la Serie A

El Toro se despachó con una asistencia y un golazo en el que sacó a relucir sus dotes como centrodelantero, algo que también le permitió asentarse como el máximo anotador del certamen italiano. Por su parte, el argentino Valentín Carboni entró y sumó unos minutos en el encuentro.

El equipo dirigido por Cristian Chivu se adelantó en el marcador a los cinco minutos de partido. El goleador de la Selección Argentina se esforzó para mantener la pelota en juego tras un pase impreciso de Pío Esposito y, antes de que se vaya el balón de la cancha, el 9 se la pasó al defensor Yann Bisseck, quien se metió dentro del área y sacó un remate rasante con el que puso el 1-0 parcial.

A partir del gol, Inter dominó el desarrollo del encuentro y aumentó la ventaja a los 37 minutos con un golazo de zurda de Lautaro. Carlos Augusto habilitó al argentino en la línea del área grande con un pase al espacio y antes de llegar a la pelota, el Toro se sacó de encima con el cuerpo a Alessandro Marcandalli, defensor que lo estaba persiguiendo.

El cuadro comandado por Daniele De Rossi recortó distancias en el resultado en el complemento gracias a un gol de Vitinha, quien gambeteó al arquero Yann Sommer antes de convertir. Pese a las arremetidas del Genoa, el encuentro finalizó 2-1 a favor del Inter. Lautaro se retiró del terreno de juego a los 84 minutos de partido para dejarle su lugar a Andy Diouf, al mismo tiempo que el argentino Valentín Carboni entró en el local.

Con esta actuación, Martínez sigue enalteciendo sus números en la presente temporada, en la cual ya se encuentra como el máximo artillero de la Serie A con ocho tantos. En 20 partidos oficiales con el Inter, el delantero convirtió 12 goles -cuatro por UEFA Champions League- y brindó tres asistencias en esta temporada.

Cabe resaltar que en las últimas horas trascendió en España que el Barcelona evalúa realizar una oferta de 70 millones de euros fijos y 20 millones en variables para fichar a Lautaro Martínez y reforzar su delantera en la próxima temporada. La operación depende de que el club logre una venta significativa en su plantilla actual para cumplir con las exigencias económicas del traspaso.