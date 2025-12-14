Atlético Rafaela vuelve a la Primera Nacional: se quedó con el otro ascenso del Federal A

El equipo dirigido por Iván Juárez se impuso por la mínima gracias a un gol tempranero de Facundo Soloa, a los ocho minutos de juego del encuentro desarrollado en el Nuevo Monumental. Tras este tanto, el 2-0 a favor en la global, el local dominó y controló el partido para terminar con el desenlace que soñaba: regreso a la Primera Nacional.

Atlético Rafaela, que había descendido a fines del año pasado, regresó al Federal A tras 35 años consecutivos en categorías superiores. Sin embargo, La Crema asumió que tocó fondo y, en su primera temporada, selló su vuelta a la segunda categoría del fútbol argentino.

Atlético Rafaela llegó a la final de la Federal A, donde cayó por penales con Ciudad Bolívar tras empatar sin goles. Sin embargo, logró quedarse con el segundo ascenso de la categoría.