Atlético Rafaela vuelve a la Primera Nacional: se quedó con el otro ascenso del Federal A

Tras ganar 1 a 0 la ida de la final del reducido, La Crema repitió el resultado en la vuelta ante San Martín de Formosa y regresará el próximo año a la segunda división del fútbol argentino.

Atlético Rafaela se quedó con el segundo ascenso del Federal A y volverá a la Primera Nacional. Tras ganar 1 a 0 la ida de la final del reducido, La Crema repitió el resultado este domingo en la vuelta ante San Martín de Formosa y regresará el próximo año a la segunda división del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Iván Juárez se impuso por la mínima gracias a un gol tempranero de Facundo Soloa, a los ocho minutos de juego del encuentro desarrollado en el Nuevo Monumental. Tras este tanto, el 2-0 a favor en la global, el local dominó y controló el partido para terminar con el desenlace que soñaba: regreso a la Primera Nacional.

Atlético Rafaela, que había descendido a fines del año pasado, regresó al Federal A tras 35 años consecutivos en categorías superiores. Sin embargo, La Crema asumió que tocó fondo y, en su primera temporada, selló su vuelta a la segunda categoría del fútbol argentino.

Atlético Rafaela llegó a la final de la Federal A, donde cayó por penales con Ciudad Bolívar tras empatar sin goles. Sin embargo, logró quedarse con el segundo ascenso de la categoría.

