Miguel Borja reveló que jugaría en Boca: "Uno nunca puede cerrar la puerta"

Tras quedar libre de River, el delantero colombiano, que ya estuvo en el radar del Xeneize, confesó que se pondría la camiseta del eterno rival del club de Núñez.
Miguel Borja reveló que jugaría en Boca a días de quedar libre de River: "Uno nunca puede cerrar la puerta". El delantero colombiano, que ya estuvo en el radar del Xeneize, confesó que no tendría ningún problema en ponerse la camiseta azul y oro más allá de su reciente paso por la institución de Núñez.
“Tengo un hermano aquí (en Colombia) que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y en pensar la mejor opción para mi familia. Por suerte, la opción de regresar a la Argentina está abierta y eso es muy lindo”, contó el delantero, que estuvo cerca de llegar a Boca en 2021 y que le anotó dos goles con la camiseta de River.
El cafetero reveló que tuvo charlas con la dirigencia de Boca luego de la Copa América 2021, en la que la Albiceleste eliminó al conjunto del Colibri en semifinales: “Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha. Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo”.
A continuación, el hermano del delantero irrumpió en el medio de la entrevista con ESPN, afirmó que es hincha de Boca y opinó: "Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver que dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos”.
Borja llegó a River en junio de 2022 y se marchará en diciembre de este año. En este tiempo, disputó 159 partidos, metió 62 goles (dos ante Boca), repartió diez asistencias y ganó tres títulos: la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones 2022/23.
comentar