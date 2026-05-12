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Borja había anticipado el futuro de Beltrán en River: "Va a ser el mejor arquero del fútbol argentino"

Durante un entrenamiento en 2023, el futbolista colombiano presenció una atajada del arquero millonario y no dudó en afirmar que sería de los más destacados en el país, incluso antes de debutar en Primera.

Santiago Beltrán es una de las revelaciones y figuras en el Apertura 2026. Lo que arrancó como una suplencia por la lesión de Franco Armani, se convirtió en una titularidad absoluta y clave para que River siga compitiendo de manera segura en el torneo local y la Copa Sudamericana. Lo cierto es que pasaron tan solo cinco meses desde su debut oficial con esta camiseta y cuesta creer que sus habilidades las haya practicado en este período. Viene de mucho tiempo antes, incluso desde antes de que se entrene con el primer equipo, y hubo una persona que pronosticó este futuro prometedor con total seguridad: Miguel Ángel Borja.

Los cuatro años del colombiano en el Millonario no solo sirvieron para colaborar con sus 62 goles y sacarlo campeón en tres ocasiones, sino también para ser un estilo de 'scouting' en la divisiones inferiores. Allí estaba Beltrán, un joven ilusionado con hacerse ver y destacarse ante las grandes figuras. Una día lo logró y a los ojos del delantero: atajó una pelota complicada a Polimbamba, el influencer colombiano que se encontraba en el predio, y Borja lo afirmó: "Este va a ser uno de los mejores del fútbol argentino".

Aquel video fue idea del comediante, quien le propuso a su compatriota documentar un desafío de tiros libres. El reto fue aceptado y el elegido para defender el arco fue Beltrán, en ese entonces de tan solo 17 años. En uno de los turnos, Polibamba pateó al ángulo izquierdo y el arquero la descolgó. Inmediatamente, el atacante, con una voz tenue y precisa, contó su verdad.

Borja - Beltrán

Borja la vio: la premonición sobre Beltrán en River



Algo sabía, porque el pibe se convirtió en el jugador más importante de River, que salvó la tanda de penales ante San Lorenzo para clasificarse a los cuartos de final del Apertura, que no deja al equipo tirado y que se ganó los aplausos de todo el Monumental. Es, además, un acierto de Eduardo Coudet, quien lo mantendrá como titular pese al regreso de Armani,ya recuperado.

El mérito escala hacia las ligas mayores. Es que Lionel Scaloni tuvo ojos para él desde hace rato y ya lo incluyó en la prelista de 55 jugadores que tienen chances de ir al Mundial 2026. Sin más, aquella frase de hace tres años y en boca de uno de los mejores delanteros de River en ese momento, hoy comienza a tomar más fuerza.

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