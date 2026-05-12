Borja había anticipado el futuro de Beltrán en River: "Va a ser el mejor arquero del fútbol argentino"

Borja - Beltrán Borja la vio: la premonición sobre Beltrán en River

Aquel video fue idea del comediante, quien le propuso a su compatriota documentar un desafío de tiros libres. El reto fue aceptado y. En uno de los turnos, Polibamba pateó al ángulo izquierdo y el arquero la descolgó. Inmediatamente, el atacante, con una voz tenue y precisa, contó su verdad.





Algo sabía, porque el pibe se convirtió en el jugador más importante de River, que salvó la tanda de penales ante San Lorenzo para clasificarse a los cuartos de final del Apertura, que no deja al equipo tirado y que se ganó los aplausos de todo el Monumental. Es, además, un acierto de Eduardo Coudet, quien lo mantendrá como titular pese al regreso de Armani,ya recuperado.



El mérito escala hacia las ligas mayores. Es que Lionel Scaloni tuvo ojos para él desde hace rato y ya lo incluyó en la prelista de 55 jugadores que tienen chances de ir al Mundial 2026. Sin más, aquella frase de hace tres años y en boca de uno de los mejores delanteros de River en ese momento, hoy comienza a tomar más fuerza.