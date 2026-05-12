Se definen los primeros semifinalistas del Torneo Apertura: Belgrano vs. Unión y Argentinos vs. Huracán

El posible 11 de Belgrano

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

El posible 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

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Argentinos vs. Huracán

Argentinos recibirá a Huracán por los cuartos de final del torneo Apertura desde las 21:30, en el estadio Diego Armando Maradona. El árbitro del encuentro será Fernando Echenique y comandará el VAR Hernán Mastrángelo. Se transmitirá por TNT Sport.

Argentinos ganó 2-0 en la Paternal con autoridad ante Lanús y comienza a reencontrarse con muy buenos momentos de fútbol. El Bicho viene de quedar 3ro en su zona durante la fase regular del torneo.

Por su parte, Huracán viene de ganarle 3-2 a Boca en La Bombonera, para llegar con la confianza que necesitaba para esta fase de la competencia. El Globito había terminado 7mo en su zona.

El posible 11 de Argentinos

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

El posible 11 de Huracán

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

huracán argentinos.juniors Twitter - @CAHuracán

Mañana se jugarán los dos partidos restantes:

18:45 - Rosario Central vs. Racing

21:30 - River vs. Gimnasia de la Plata