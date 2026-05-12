Se definen los primeros semifinalistas del Torneo Apertura: Belgrano vs. Unión y Argentinos vs. Huracán

Hoy se juegan dos de los partidos correspondientes a los cuartos de final. Hora, TV y probables formaciones.
Luego de unos octavos de final bastante agitados, hoy se comienzan a disputar los cuartos de final del Torneo Apertura. El primer partido entre Belgrano y Unión será desde las 19 en Córdoba y más tarde, desde las 21:30 Huracán deberá visitar a Argentinos Juniors, en La Paternal.
Belgrano recibirá a Unión por los cuartos de final del torneo Apertura desde las 19, en el estadio Julio César Villagra. El árbitro designado es Andrés Merlos, en el VAR estará Fernando Espinoza y se podrá ver por ESPN Premium.
Belgrano viene de ganarle en el clásico cordobés ni más ni menos que a Talleres por 1-0, en el Mario Alberto Kempes, con gol de Francisco González Metilli y se aseguró un lugar en los cuartos de final. Durante la fase regular, había terminado 5to en su zona.
Por su lado, Unión logro meterse casi por la ventana clasificando 8vo en su zona, pero después en octavos dio el batacazo, derrotando de visitante al puntero de la tabla general, Independiente Rivadavia, por 2-1, y así afirmarse en los cuartos de final llenos de esperanza.
El posible 11 de Belgrano
Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
El posible 11 de Unión
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Argentinos recibirá a Huracán por los cuartos de final del torneo Apertura desde las 21:30, en el estadio Diego Armando Maradona. El árbitro del encuentro será Fernando Echenique y comandará el VAR Hernán Mastrángelo. Se transmitirá por TNT Sport.
Argentinos ganó 2-0 en la Paternal con autoridad ante Lanús y comienza a reencontrarse con muy buenos momentos de fútbol. El Bicho viene de quedar 3ro en su zona durante la fase regular del torneo.
Por su parte, Huracán viene de ganarle 3-2 a Boca en La Bombonera, para llegar con la confianza que necesitaba para esta fase de la competencia. El Globito había terminado 7mo en su zona.
El posible 11 de Argentinos
Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
El posible 11 de Huracán
Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
18:45 - Rosario Central vs. Racing
21:30 - River vs. Gimnasia de la Plata
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