Bruno Galassi, el nuevo 'europibe' de la Selección Argentina Sub-20: vivió en Rosario y fue campeón en Real Madrid

Durante sus tres temporadas en el Merengue, recorrió distintas categorías juveniles y tuvo un destacado paso por el equipo Sub-19. Allí consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera: la UEFA Youth League 2025-26.

Bruno Galassi con la UEFA Youth League 2025-26, trofeo que ganó con la Reserva del Real Madrid.

Su siguiente destino fue Italia. A mediados de este año, Lazio desembolsó cuatro millones de euros por el 50% de sus derechos económicos, mientras que el conjunto español conservó la otra mitad ante una eventual transferencia. El futbolista firmó contrato hasta el 30 de junio de 2029, con una opción para extenderlo por una temporada.

Si bien se incorporó al primer equipo, todavía no pudo debutar oficialmente en la Serie A y sus primeros minutos en el club romano fueron con la reserva. Puede desempeñarse tanto como volante central como defensor, dos posiciones en las que aprovecha su físico, su altura de 1,84 metros, su visión de juego y su capacidad para recuperar e interceptar pelotas.

Aún no pudo debutar con la Primera de la Lazio.

No es la primera vez que Placente tiene en consideración al juvenil. Anteriormente, había sido convocado para los Juegos Suramericanos de Rosario -competencia en la que Argentina se quedó con la medalla de plata-, pero una lesión lo dejó afuera de la nómina definitiva.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de vestir la camiseta nacional. El plantel trabajará hasta el sábado en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, como parte de la preparación para el Sudamericano Sub-20 de 2027, que se disputará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero.