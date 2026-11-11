Bruno Galassi, el nuevo 'europibe' de la Selección Argentina Sub-20: vivió en Rosario y fue campeón en Real Madrid

Nació en España, se crió en Rosario y tiene raíces en Santa Fe. Con 19 años, el juvenil tendrá su primera convocatoria con la Albiceleste tras destacarse en las Inferiores de los clubes europeos.
La Selección Argentina Sub-20 sumará una nueva cara del fútbol europeo a sus entrenamientos en Ezeiza. Bruno Galassi, un juvenil de 19 años que acaba de incorporarse a Lazio tras su paso por Real Madrid, recibió su primera convocatoria de la mano de Diego Placente para continuar con la preparación rumbo al Sudamericano 2027.
El mediocampista es el único futbolista que milita en el exterior entre los 24 citados por el entrenador. Nació en Lleida, España, pero tiene raíces argentinas por sus padres, que emigraron durante la crisis de 2001, y por su familia paterna, vinculada a San Genaro, Santa Fe.
Aunque también cuenta con nacionalidad italiana, el juvenil siempre tuvo clara su identificación con el país. En una entrevista con el programa Atle una pasión, el año pasado, contó: “Me gusta tomar mate cuando viajo con mi papá y diría que soy buen cebador. Siempre amargo, aunque a mis amigos no les gusta, y armó la montañita y todo”.
Su historia futbolística comenzó en España, donde se instaló nuevamente con su familia en 2015, después de haber vivido parte de su infancia en Rosario. Primero pasó por las divisiones inferiores de Rayo Vallecano y Getafe, hasta que Real Madrid lo incorporó en 2023, cuando tenía apenas 16 años.
Durante sus tres temporadas en el Merengue, recorrió distintas categorías juveniles y tuvo un destacado paso por el equipo Sub-19. Allí consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera: la UEFA Youth League 2025-26.
Su siguiente destino fue Italia. A mediados de este año, Lazio desembolsó cuatro millones de euros por el 50% de sus derechos económicos, mientras que el conjunto español conservó la otra mitad ante una eventual transferencia. El futbolista firmó contrato hasta el 30 de junio de 2029, con una opción para extenderlo por una temporada.
Si bien se incorporó al primer equipo, todavía no pudo debutar oficialmente en la Serie A y sus primeros minutos en el club romano fueron con la reserva. Puede desempeñarse tanto como volante central como defensor, dos posiciones en las que aprovecha su físico, su altura de 1,84 metros, su visión de juego y su capacidad para recuperar e interceptar pelotas.
No es la primera vez que Placente tiene en consideración al juvenil. Anteriormente, había sido convocado para los Juegos Suramericanos de Rosario -competencia en la que Argentina se quedó con la medalla de plata-, pero una lesión lo dejó afuera de la nómina definitiva.
Ahora tendrá una nueva oportunidad de vestir la camiseta nacional. El plantel trabajará hasta el sábado en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, como parte de la preparación para el Sudamericano Sub-20 de 2027, que se disputará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero.
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