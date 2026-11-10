La Selección Argentina arranca su era post Messi: plantel completo y entrenamiento con la mente puesta en Uruguay

En esta fecha FIFA, Argentina se medirá con el conjunto charrúa el viernes a las 20 en La Bombonera y después viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes, el martes siguiente, con horario todavía por confirmar.

Chiqui Tapia junto a Nico Paz.

Las declaraciones de Giay y el Flaco López tras llegar al país

Entre los futbolistas que ya habían aterrizado en Argentina se encontraban Agustín Giay y José Manuel López, quienes llegaron después de sus compromisos con Palmeiras y fueron los primeros en dialogar con la prensa.

Consultado sobre quién debería utilizar la camiseta número 10 tras el retiro de Lionel Messi, el lateral derecho reconoció la dificultad de la elección. "No sé, eso pregúntenselo al técnico porque creo que es una decisión muy difícil y que siempre la llevaron jugadores muy, muy importantes", expresó. De todas maneras, mencionó a su candidato: "Nico es uno de los candidatos; sería muy lindo también, pero quien la lleve, obviamente que va a estar muy contento".

Giay, que se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico, también aparece como una alternativa para ocupar el lateral derecho en esta nueva etapa.

Por su parte, López se refirió a la posibilidad de tener minutos ante la ausencia de Lautaro Martínez. "Lauti no puede estar, hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole", manifestó el delantero.

El cronograma de la Selección Argentina