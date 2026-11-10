La Selección Argentina arranca su era post Messi: plantel completo y entrenamiento con la mente puesta en Uruguay

El equipo de Lionel Scaloni está a disposición para esta doble fecha FIFA de noviembre, con el conjunto charrúa y Costa Rica como próximos rivales.
La cuenta regresiva para una nueva presentación de la Selección Argentina ya está en marcha. Con el cierre de los compromisos del fin de semana en sus respectivos clubes, más futbolistas convocados por Lionel Scaloni arribaron al país para sumarse a los entrenamientos en Ezeiza de cara a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.
A través de sus redes sociales, Claudio Tapia compartió imágenes de la llegada de una nueva tanda de jugadores al Predio Lionel Andrés Messi. Entre los futbolistas recibidos por el presidente de la AFA estuvieron Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Juan Musso, Nicolás Tagliafico, Franco Mastantuono, Máximo Perrone, Román Vega, Mariano Troilo y Gianluca Prestianni. "Recibiendo a la Scaloneta", escribió el dirigente.
El equipo nacional ya puso en marcha su preparación para los dos amistosos programados en noviembre. Este martes, desde las 10, se lleva a cabo el primer entrenamiento bajo las órdenes del entrenador, a puertas cerradas. La próxima práctica será el miércoles a las 17, con los primeros 15 minutos abiertos para la prensa.
La agenda continuará el jueves, también en horario vespertino, con el último ensayo antes del primer compromiso. Además, Scaloni brindará una conferencia de prensa para analizar la actualidad del equipo y anticipar los encuentros.
En esta fecha FIFA, Argentina se medirá con el conjunto charrúa el viernes a las 20 en La Bombonera y después viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes, el martes siguiente, con horario todavía por confirmar.
Entre los futbolistas que ya habían aterrizado en Argentina se encontraban Agustín Giay y José Manuel López, quienes llegaron después de sus compromisos con Palmeiras y fueron los primeros en dialogar con la prensa.
Consultado sobre quién debería utilizar la camiseta número 10 tras el retiro de Lionel Messi, el lateral derecho reconoció la dificultad de la elección. "No sé, eso pregúntenselo al técnico porque creo que es una decisión muy difícil y que siempre la llevaron jugadores muy, muy importantes", expresó. De todas maneras, mencionó a su candidato: "Nico es uno de los candidatos; sería muy lindo también, pero quien la lleve, obviamente que va a estar muy contento".
Giay, que se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico, también aparece como una alternativa para ocupar el lateral derecho en esta nueva etapa.
Por su parte, López se refirió a la posibilidad de tener minutos ante la ausencia de Lautaro Martínez. "Lauti no puede estar, hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole", manifestó el delantero.
Miércoles: entrenamiento a las 17, con 15 minutos abiertos a la prensa.
Jueves: práctica a las 17 a puertas cerradas y conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Viernes: Argentina vs. Uruguay, a las 20, en La Bombonera.
Martes siguiente: Argentina vs. Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes, con horario a confirmar.
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