Lionel Scaloni renovará con la Selección Argentina hasta 2030: cuándo será el anuncio

El oriundo de Pujato aceptó la propuesta de Claudio Tapia y este jueves se informará oficialmente por la AFA. Se convertirá en el primer técnico en dirigir a la Albiceleste en tres Mundiales.
Lionel Scaloni renovará su contrato como entrenador de la Selección Argentina hasta 2030 y tendrá la posibilidad de conducir al equipo en un tercer Mundial consecutivo. La AFA planea anunciar el acuerdo este jueves 12 de noviembre, durante una conferencia de prensa conjunta entre el técnico y Claudio Tapia. La continuidad ya está arreglada de palabra y solo restan resolver algunos detalles contractuales del entrenador y de su cuerpo técnico para oficializar una nueva etapa del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Albiceleste.
La decisión llegó después de varios meses de reflexión. Tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, Scaloni había expresado sus dudas sobre el futuro y llegó a decir: “No sé si voy a seguir después de diciembre”. Sin embargo, el tiempo, las conversaciones familiares en Mallorca y el contacto con el plantel durante las últimas fechas FIFA terminaron de convencerlo. El entrenador entendió que todavía hay objetivos por alcanzar y que la Selección sigue siendo el lugar indicado para desarrollar su trabajo, sin asumir las exigencias cotidianas que implicaría dirigir a un club.
Uno de los factores determinantes fue la respuesta de los futbolistas que integran la base del equipo. Scaloni encontró un grupo que, pese a haber conseguido títulos importantes, conserva la ambición de seguir compitiendo y ganar. Dibu Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen entre los referentes de una generación que quiere sostener el legado de Messi, Otamendi y Di María. La última final perdida también dejó una motivación extra para volver a pelear por los grandes objetivos.
A esa continuidad se suma una renovación que el cuerpo técnico considera fundamental para el próximo proceso, con la aparición de jóvenes como Nico Paz, Franco Mastantuono, Agustín Giay, Matías Soulé, Facundo Medina y Gianluca Prestianni que ampliaron las alternativas y elevaron la competencia interna. El debut de Román Vega y la incorporación de Anselmino a las convocatorias forman parte de ese recambio que busca mantener una base estable, pero sin cerrarles las puertas a nuevas apariciones. Para el nacido en Pujato, la premisa sigue siendo convocar a quienes mejor rinden y respetan el funcionamiento del grupo.
La continuidad también tendrá un significado histórico, ya que si dirige a la Argentina en el Mundial 2030, Scaloni será el primer entrenador en conducir a la Selección en tres Copas del Mundo. Hasta ahora, César Luis Menotti y Carlos Bilardo habían llegado a dos participaciones mundialistas cada uno, el primero estuvo al frente del equipo en 1978, cuando fue campeón, y en 1982, mientras que el Doctor lo hizo en 1986, con otro título, y en 1990, cuando alcanzó la final.
Además, el entrenador tiene por delante otro objetivo estadístico: acercarse al récord de partidos dirigidos por Guillermo Stábile. Desde su primer encuentro, un triunfo 3-0 ante Guatemala el 8 de septiembre de 2018, Scaloni acumuló 107 partidos, con 83 victorias, 14 empates y 10 derrotas, y actualmente ocupa el segundo lugar de la lista histórica. El histórico técnico también conserva la marca de siete títulos, producto de seis Copas América y un Panamericano.
El desafío deportivo más importante de la nueva etapa será sostener el nivel sin Messi como capitán y principal referencia del equipo. El DT ya comenzó a preparar esa transición mientras consolidaba a futbolistas que hoy son figuras internacionales, como Romero, Enzo Fernández, Mac Allister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Dibu Martínez. También deberá reorganizar el liderazgo del vestuario ante la salida de algunos históricos y la ausencia de otros referentes en las últimas convocatorias.
Con el acuerdo encaminado, el próximo paso será la confirmación oficial y la planificación del ciclo 2026-2030. En el calendario inmediato aparecen los amistosos ante Uruguay, este viernes 13 en La Bombonera, y Costa Rica, el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.
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