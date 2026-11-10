Lionel Scaloni renovará con la Selección Argentina hasta 2030: cuándo será el anuncio

La continuidad también tendrá un significado histórico, ya que si dirige a la Argentina en el Mundial 2030, Scaloni será el primer entrenador en conducir a la Selección en tres Copas del Mundo. Hasta ahora, César Luis Menotti y Carlos Bilardo habían llegado a dos participaciones mundialistas cada uno, el primero estuvo al frente del equipo en 1978, cuando fue campeón, y en 1982, mientras que el Doctor lo hizo en 1986, con otro título, y en 1990, cuando alcanzó la final.

Scaloni, en alzas tras conquistar la Copa América 2021, el primero de sus títulos con Argentina.

Además, el entrenador tiene por delante otro objetivo estadístico: acercarse al récord de partidos dirigidos por Guillermo Stábile. Desde su primer encuentro, un triunfo 3-0 ante Guatemala el 8 de septiembre de 2018, Scaloni acumuló 107 partidos, con 83 victorias, 14 empates y 10 derrotas, y actualmente ocupa el segundo lugar de la lista histórica. El histórico técnico también conserva la marca de siete títulos, producto de seis Copas América y un Panamericano.

El desafío deportivo más importante de la nueva etapa será sostener el nivel sin Messi como capitán y principal referencia del equipo. El DT ya comenzó a preparar esa transición mientras consolidaba a futbolistas que hoy son figuras internacionales, como Romero, Enzo Fernández, Mac Allister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Dibu Martínez. También deberá reorganizar el liderazgo del vestuario ante la salida de algunos históricos y la ausencia de otros referentes en las últimas convocatorias.

Con el acuerdo encaminado, el próximo paso será la confirmación oficial y la planificación del ciclo 2026-2030. En el calendario inmediato aparecen los amistosos ante Uruguay, este viernes 13 en La Bombonera, y Costa Rica, el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.