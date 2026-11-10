Día del Utilero: por qué se celebra el 10 de noviembre, su historia en el fútbol y la coincidencia con el homenaje a la Tradición

Su rutina comienza antes de que los jugadores lleguen al entrenamiento o al estadio. Preparan el vestuario, distribuyen la indumentaria y acomodan cada elemento en su lugar. Y claro, para hacerle aún más honor a la cultura de este país, deben contemplar sin excepción las cábalas y preferencias de cada uno de los integrantes del plantel. Cada grupo es un mundo y cada uno suele tener costumbres particulares.

La dedicación implica jornadas extensas: son de los primeros en llegar y de los últimos en retirarse. Su presencia resulta indispensable tanto durante las prácticas como en los partidos oficiales, donde deben garantizar que todo esté en condiciones. Si ellos no estuvieran, la organización dependería de quienes cumplen otras tareas y no sería novedad que más de una vez le falte una camiseta a uno de los tantos jugadores.

En reconocimiento a su aporte, la iniciativa impulsada por 365Scores, con el apoyo de la Liga Profesional de Fútbol, también contempló un homenaje especial: incorporar los nombres de los utileros en las formaciones de los equipos y permitir que cada uno acompañara al plantel de su club en la salida al campo de juego. De esta manera, el Día del Utilero busca visibilizar a quienes, desde un lugar muchas veces anónimo, forman parte indispensable de la vida cotidiana del fútbol argentino.