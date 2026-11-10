Día del Utilero: por qué se celebra el 10 de noviembre, su historia en el fútbol y la coincidencia con el homenaje a la Tradición

La iniciativa nació en 2015 durante un encuentro entre trabajadores de distintos clubes y homenajea a quienes cumplen un rol fundamental detrás de cada equipo.
Cada 10 de noviembre, el fútbol argentino reconoce a uno de los protagonistas silenciosos de su estructura: los utileros. Su trabajo resulta indispensable para el funcionamiento de los equipos, aunque muchas veces transcurre lejos de los flashes y del reconocimiento público. ¿Qué pasaría si estos integrantes desapercibidos no estuvieran en el plantel?
La elección de esta fecha tiene un motivo especial: coincide con el Día de la Tradición, una celebración que homenajea las costumbres y la identidad cultural del país. La relación entre ambas efemérides está vinculada con el lugar que estos trabajadores ocupan en la historia y las costumbres del fútbol nacional.
La iniciativa surgió en 2015, durante una reunión entre utileros de diferentes clubes. En medio de un asado y de distintas anécdotas compartidas, decidieron establecer una jornada para reconocer su profesión. Como se consideran parte de la tradición futbolera argentina, eligieron el 10 de noviembre para celebrar su día.
Aunque su tarea suele quedar en segundo plano, los utileros cumplen una función esencial en la preparación de cada plantel. Son responsables de organizar, mantener y cuidar los elementos de trabajo, desde las pelotas y los uniformes, hasta los botines y los accesorios que utilizan los futbolistas.
Su rutina comienza antes de que los jugadores lleguen al entrenamiento o al estadio. Preparan el vestuario, distribuyen la indumentaria y acomodan cada elemento en su lugar. Y claro, para hacerle aún más honor a la cultura de este país, deben contemplar sin excepción las cábalas y preferencias de cada uno de los integrantes del plantel. Cada grupo es un mundo y cada uno suele tener costumbres particulares.
La dedicación implica jornadas extensas: son de los primeros en llegar y de los últimos en retirarse. Su presencia resulta indispensable tanto durante las prácticas como en los partidos oficiales, donde deben garantizar que todo esté en condiciones. Si ellos no estuvieran, la organización dependería de quienes cumplen otras tareas y no sería novedad que más de una vez le falte una camiseta a uno de los tantos jugadores.
En reconocimiento a su aporte, la iniciativa impulsada por 365Scores, con el apoyo de la Liga Profesional de Fútbol, también contempló un homenaje especial: incorporar los nombres de los utileros en las formaciones de los equipos y permitir que cada uno acompañara al plantel de su club en la salida al campo de juego. De esta manera, el Día del Utilero busca visibilizar a quienes, desde un lugar muchas veces anónimo, forman parte indispensable de la vida cotidiana del fútbol argentino.
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