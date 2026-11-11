Falleció Carlos Babington: la gloriosa época de Huracán y una idolatría manchada por el juicio de su presidencia

El histórico referente de Huracán, que marcó la gloriosa época del club en 1973 pese a terminar su vínculo con un juicio tras su presidencia en 2011, dejó este mundo a sus 77 años.
El mundo del fútbol argentino se viste de luto para homenajear a un ex jugador que marcó la época: Carlos Babington falleció este miércoles a sus 79 años. Pese a haber terminado su vínculo con un juicio de por medio tras su presidencia en 2011, quedó marcado en la historia de Huracán como uno de los máximos ídolos que marcó la gloriosa época de 1973, de la mano de César Luis Menotti.
Apodado como 'El Inglés' de rebote, porque su abuelo había nacido en Londres -él poco y nada tenía de la cultura británica-, se adueñó del número 10 en el dorsal de la camiseta. Fue campeón del recordado Torneo Metropolitano del 73' con su zurda de protagonista y se destacó en su breve paso por la Selección Argentina, con la que participó del Mundial de Alemania 1974.
Repartió sus primeros pasos en el mundo entre River y Huracán con las divisiones inferiores y debutó en Primera en 1969 con la camiseta del Globo a sus 20 años. Si bien su primer año con el máximo equipo fue tambaleante -fue suplente en gran parte y, cuando le tocó jugar, fue expulsado con ¡10 fechas! de sanción-, con el servicio militar de por medio, comenzó a tener protagonismo en los 70'. Allí conoció a quien sería su dupla indiscutida: Miguel Ángel Brindisi.
Al frente tenían a otro que marcó un antes y un después en la historia del club de Parque Patricios: César Luis Menotti, quien los condujo hacia la cima del Torneo Metropolitano de 1973, el primer y hasta ahora último trofeo de Liga ganado por Huracán. Y él fue otro de los responsables -sino el más importante- de que el equipo brille.
Gracias a su alto nivel, fue convocado para el Mundial del 74' con la Selección Argentina y se quedó en el país anfitrión para jugar la Segunda División. Luego de cuatro años, volvió al club argentino para replicar lo conseguido. Si bien no volvió a ser campeón, sumó más de sus goles entre 1978 y 1982 para completar así 190 partidos y 84 tantos con esta camiseta. El final de su carrera lo vio con un breve paso por el fútbol de Estados Unidos y en Junior de Barranquilla.
Pese a ser ídolo, su legado se vio manchado por su mandato en el club entre 2006 y 2011. En su partida, tuvo que enfrentarse a un juicio por administración fraudulenta junto a su hijo, quien era secretario general. Primero fue sobreseído y luego se revocó ese falló. Fue embargado y el proceso nunca tuvo un cierre, motivo por el cual nunca más pudo entrar al Palacio Ducó por la tensa relación con el hincha.
“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán", expresó en una reciente nota en 2024. Un juicio inconscluso y un recuerdo a medias para quien no pudieron verlo desplegar sus piernas en la cancha, terminó con su fallecimiento este miércoles y las redes sociales le dejaron un mensaje especial.
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