Falleció Carlos Babington: la gloriosa época de Huracán y una idolatría manchada por el juicio de su presidencia

Babington fue entrenador en cuatro etapas.

Gracias a su alto nivel, fue convocado para el Mundial del 74' con la Selección Argentina y se quedó en el país anfitrión para jugar la Segunda División. Luego de cuatro años, volvió al club argentino para replicar lo conseguido. Si bien no volvió a ser campeón, sumó más de sus goles entre 1978 y 1982 para completar así 190 partidos y 84 tantos con esta camiseta. El final de su carrera lo vio con un breve paso por el fútbol de Estados Unidos y en Junior de Barranquilla.

Su polémico final tras su presidencia en Huracán

Pese a ser ídolo, su legado se vio manchado por su mandato en el club entre 2006 y 2011. En su partida, tuvo que enfrentarse a un juicio por administración fraudulenta junto a su hijo, quien era secretario general. Primero fue sobreseído y luego se revocó ese falló. Fue embargado y el proceso nunca tuvo un cierre, motivo por el cual nunca más pudo entrar al Palacio Ducó por la tensa relación con el hincha.

“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán", expresó en una reciente nota en 2024. Un juicio inconscluso y un recuerdo a medias para quien no pudieron verlo desplegar sus piernas en la cancha, terminó con su fallecimiento este miércoles y las redes sociales le dejaron un mensaje especial.