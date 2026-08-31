Los candidatos a heredar la 10 de la Selección después de Messi

Nico Paz se perfila como una de las alternativas más naturales por sus características futbolísticas y proyección a futuro. El mediocampista ofensivo del Como, quien fue parte del equipo en el Mundial 2026, ganó terreno en el seleccionado gracias a su versatilidad para desempeñarse como enganche, interior o segunda punta. Su edad y su perfil dentro del campo lo ubican como una opción viable de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.