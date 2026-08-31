Los candidatos a heredar la 10 de la Selección después de Messi

Tras 20 años de agigantar aún más el número de camiseta más pesado, Leo lo dejará vacante con su retiro y hay varios futbolistas que aparecen como posibles herederos.
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y la número 10 quedó vacante con varios candidatos a heredar un número que tomó mayor peso después de estos 20 años en donde la portó un rosarino. Si ya era pesada con lo hecho por Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona, ahora es inmensamente pesada y un motivo mayor de orgullo para el portador de la misma.
Nico Paz se perfila como una de las alternativas más naturales por sus características futbolísticas y proyección a futuro. El mediocampista ofensivo del Como, quien fue parte del equipo en el Mundial 2026, ganó terreno en el seleccionado gracias a su versatilidad para desempeñarse como enganche, interior o segunda punta. Su edad y su perfil dentro del campo lo ubican como una opción viable de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.
Thiago Almada, de buen presente individual en River, también reúne condiciones para asumir el dorsal. Campeón del mundo en Qatar 2022, el mediocampista incrementó su protagonismo durante el último tiempo y suele ocupar zonas similares a las que manejaba Messi en la etapa final de su carrera internacional. Fue titular en varios partidos en los que el capitán estuvo ausente.
Por otro lado, Alexis Mac Allister ya usa la 10 en el Liverpool (al igual que lo hizo en el Brighton y Argentinos Juniors) y Lautaro Martínez en el Inter. Son dos futbolistas con muchísima experiencia en clubes y consagrados en la Selección que podrían ser buenas transiciones para que no recaiga el peso sobre un futbolista joven.
Más allá de las especulaciones, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no anunció que la camiseta vaya a retirarse. Además, la normativa de las principales competencias internacionales exige numeraciones consecutivas en las listas de convocados, por lo que el dorsal deberá tener un nuevo dueño cuando el seleccionado dispute torneos oficiales, aunque la decisión no necesariamente será definitiva desde el primer partido posterior a la salida de Messi.
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