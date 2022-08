Central Córdoba le ganó 1 a 0 a Defensa y subió un puesto en los promedios

El Ferroviario fue el protagonista del encuentro con sus buenas asociaciones. De hecho, a López, autor del gol del triunfo, le anularon antes un tanto por offside finísimo mediante el VAR. Pero más allá de ese grito en vano, siguió buscando abrir el marcador y lo logró a los 11 minutos del segundo tiempo con un lindo gol: pase profundo magistral de Iván Ramírez a López, quien picó y con un gran control orientado amagó a Ezequiel Unsain y luego empujó la pelota a la red.

Por su parte, el Halcón volvió a tener una actuación flojísima. Tuvo la posesión del balón, pero le faltó todo lo demás: precisión, vértigo, movimientos. Fue un equipo estático, que movió la pelota de un lado al otro sin ideas. Ahora, qué va a ser Sebastián Beccacece, si le debilitaron enormemente el plantel. Ya sin Raúl Loaiza (hoy en Lanús), Carlos Rotondi (Cruz Azul), Gabriel Hachen (Independiente), Francisco Pizzini (Talleres), Walter Bou (Vélez) y Miguel Merentiel (Palmeiras) y sin ningún gran reemplazante, le será un desafío para el entrenador lograr mantener al club en puestos de clasificación a la Sudamericana en la tabla anual.

Central Córdoba aprovechó que tres rivales directos no sumaron de a tres: Patronato empató sin goles con Banfield, Godoy Cruz perdió 2 a 0 con Gimnasia y Aldosivi 1 a 0 frente a Huracán. Feliz por el resultado, pero más por el funcionamiento de su equipo, Abel Balbo, entrenador del Ferroviario, comentó en diálogo con TNT Sports: "Miro todos los partidos, pero pensamos solo en nosotros. Los demás no nos importan. Si nosotros hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, no vamos a tener problemas. Ahora, tenemos confianza, a los jugadores les pedí que tengan mentalidad ganadora, pero quedan 15 fechas. Falta mucho, esto recién empieza".

Balbo está contento, pero es cauto, como tiene que serlo. La ilusión se la deja a la gente, que con su equipo peleando el descenso, ¡un lunes a las 11 de la mañana! copó su estadio para alentar a su equipo. Cabe recordar que se jugó en ese horario por las elecciones municipales en los distritos de la Provincia de Santiago del Estero. Ganó Central Córdoba, que sueña con la permanencia.