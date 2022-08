german-canojpg-1024x580.jpg

El delantero de Fluminense lleva 30 goles en 50 partidos por los que lidera la tabla de anotadores: marcó 13 por el Brasileirao, siete por el Campeonato Carioca, cuatro por Copa de Brasil y tres por Sudamericana y la misma cantidad en Libertadores.

Cano supera por tres a Karim Benzema (27 tantos) y por cinco a Kylian Mbappé (25). Luego, lo siguen Hulk (24), Aleksandar Mitrovic (23) y Robert Lewandowski (22), quien fue el jugador con más goles del 2021 con ¡69 goles! Un dato que hace aún más valioso el número del argentino, es que no hizo ninguno de penal.

Cano nació el 2 de febrero de 1988 en Posadas, Misiones. En 2008 debutó en Lanús (24 partidos y dos goles) y luego fue cedido primero a Chacarita Juniors (18 encuentros y un tanto) y luego a Colón (cinco duelos, sin festejos). Su paso por el fútbol argentino fue intranscendente, pero encontró un gran nivel en América, con todos buenos pasos. Dejó una buena imagen en Deportivo Pereira de Colombia, en Nacional de Paraguay, luego se transformó en el máximo goleador de la historia de Independiente de Medellín en cinco años en el club, siguió en Pachuca y León de México y por último emigró sus goles a Brasil: Vasco de Gama y ahora Fluminense, en ambos con grandes números.

De hecho, los hinchas del Fluminense lo piden para la Selección Argentina: algunos llevan camisetas del número 10 de la Albiceleste con el nombre de Cano y el de Messi tachado. "Quiero esta camiseta para mí. Todavía no la vi pero me ilusiona. Soñar es gratis. Trabajo día a día y todo está en la mano de Dios", dijo al respecto el futbolista, que nunca fue convocado. Más allá de sus números, se ve difícil que Scaloni meta nueva gente al grupo antes del Mundial, pero no hay que descartarlo.

TODOS LOS GOLES DE CANO EN 2022

Hace ocho días, Fluminense subió un compacto con todos los goles de Cano en el año, que eran 29.

Acá, el número 30, este sábado ante Cuiabá por el Brasileirao para darle la victoria 1 a 0 a su equipo.