Chacarita Juniors le ganó al Racing cordobés y sigue arriba

El único tanto del encuentro lo convirtió el volante creativo Ricardo Blanco a los 18 minutos del primer tiempo con una gran definición por encima del arquero visitante Joaquín Mattalia, tras recibir un pase del zaguero Nicolás Caro Torres desde atrás de mitad de cancha.

A los 33m. del complemento, fue expulsado el volante del equipo cordobés Nicolás Femia, quien ingresó al comenzar el segundo tiempo.

Con esta victoria, el "funebrero" se mantuvo como puntero de la zona B con 55 puntos, con uno de ventaja sobre Independiente Rivadavia Mendoza, que más tarde, superó por 2-1 a Gimnasia de Jujuy.

Juan Elordi (St. 23m.), mediante un cabezazo, y el paraguayo Alex Arce (St. 28m., de penal), quien convirtió su tanto número 23 en el certamen, marcaron para el conjunto que dirige el DT Alfredo Berti. El descuento del 'Lobo' jujeño lo alcanzó Diego Nakache (St. 41m.).

Chacarita, dirigido por Aníbal Biggeri, que amplió su racha a seis partidos sin derrotas (cinco triunfos, un empate) visitará a Deportivo Riestra, el martes 5 de septiembre a las 15.30.

En otro encuentro disputado hoy, Defensores de Belgrano goleó a Güemes de Santiago del Estero por 4 a 1, de local, y alcanzó a Agropecuario de Carlos Casares -con fecha libre- en la posición de escolta de la zona A, con 47 puntos, aunque el puntero, Almirante Brown -51 unidades-, debe su partido correspondiente a la 31ra fecha.

Los tantos fueron convertidos por los delanteros Nicolás Benegas (15m. PT, 9m. y 16m. ST) y Mauro Molina (46m. ST). El descuento visitante lo anotó el defensor Agustín Bellone, a los 32m. del complemento.

Además: San Telmo 1 (Luna)-Defensores Unidos de Zárate 1 (Velázquez); Nueva Chicago 1 (Bergara)-Alvarado 4 (Malagueño, Ortíz, Irazoque y Boasso); Estudiantes de Río Cuarto 2 (Mateo Bajamich y Luis Silba)-Patronato de Paraná 1 (Juan Pablo Barinaga); Deportivo Madryn 1 (Crego)-Estudiantes (BA) 1 (Briñone); Tristán Suarez 1 (Ruiz)-Atlanta 0; Villa Dálmine 0-Brown (A) 1 (Sandoval) y San Martín de Tucumán 2 (Banegas y Dening) - Flandria 0.

La fecha continuará de la siguiente manera:

Domingo, a las 13.10, por TV: Almirante Brown-Deportivo Morón

Domingo, a las 15.00: Almagro-Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Domingo, a las 15.30: Deportivo Maipú (Mendoza)-Quilmes

Domingo, a las 15.30: Mitre (Santiago del Estero)-Deportivo Riestra

Domingo, a las 15.30; Chaco For Ever-Ferro Carril Oeste

Lunes, a las 21.10, por TV: All Boys-Gimnasia (Mendoza)

POSICIONES

Zona A: Almirante Brown 51 puntos; Defensores de Belgrano y Agropecuario 47; San Martín (T) 46; San Martín (SJ) 45; Nueva Chicago 44; Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto 43; Temperley y Gimnasia (M) 42; Defensores Unidos 40; Alvarado 36; All Boys 35; Patronato y Güemes (SE) 34; Almagro 30; Brown (PM) 29; Flandria 26; San Telmo 25.

Zona B: Chacarita 55 puntos; Independiente Rivadavia 54; Deportivo Maipú 51; Atlético Rafaela 45; Quilmes 43; Brown (A) 40; Riestra 38; Ferro 37; Mitre (SE) y Deportivo Madryn 35; Atlanta 32; Gimnasia (J) y Estudiantes (BA) 31; Aldosivi 30; Racing (C) 27; Tristán Suárez 26; Chaco For Ever 24 y Villa Dálmine 19.