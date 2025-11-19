Messi recibió el premio al jugador más querido de Barcelona: "Voy a volver"

"Es muy especial por lo que significa, de donde viene. Hemos pasado tantas cosas juntos buenas y no tan buenas a lo largo de una carrera de tantos años. A veces hay momento difíciles. Es mi casa, mi hogar y mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera sin tener que irme a otro club y haber jugado solo ahí en Europa", comentó La Pulga.

"Lamentablemente se dieron de otra manera las cosas, pero los recuerdos serán de por vida. Agradecido por esto. Me toco retirarme del club sin gente, fue un año atípico. Quedan recuerdos hermosos, gracias a toda la gente de Barcelona. Y mi cariño para todos", continuó.

Y prometió, en total emoción por el momento, sobre su historia con el club: "Voy a volver y estar presente en el estadio, siguiendo al equipo y al club, siendo un hincha mas. Estaré unos años mas por aquí en Miami, vamos a volver a Barcelona porque es mi lugar, mi casa. Extrañamos mucho”.