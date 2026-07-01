Chilavert: el batacazo de Paraguay y un desagradable comentario a una mujer

El histórico arquero paraguayo, que había sido crítico con Gustavo Alfaro y Orlando Gill, habló tras la clasificación del equipo frente a Alemania. Además, se sobrepasó con Larissa Riquelme.
Tras ser muy crítico de Gustavo Alfaro y Orlando Gill, José Luis Chilavert volvió a expresarse públicamente después del batacazo de Paraguay ante Alemania en el Mundial y tuvo un desagradable comentario hacía Larissa Riquelme, reconocida modelo del país sudamericano.
Larissa tuiteó en clara referencia a Chilavert: "Qué curiosa es la memoria de algunos… Hace unos días bajaban la caña a la selección y al técnico. Hoy son los primeros en festejar la clasificación. Así es el fútbol: los resultados cambian partidos, pero no deberían cambiar la coherencia”.
Como se podía imaginar, Chila respondió sin filtro y con una frase lamentable en otro tuit: "Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido”. A su vez, destacó la clave del triunfo: “Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo".
Cabe recordar que, tras el empate sin goles con Australia que dejó a Paraguay como tercero de su grupo, Chilavert fue muy crítico de Gustavo Alfaro: "El DT más farsante del fútbol mundial. Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores del Mundial. Dejá de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores, te pagan 2.5M para decir boludeces". Además, cuestionó a Gill por ser un arquero "mudo".
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