Chilavert: el batacazo de Paraguay y un desagradable comentario a una mujer

Cabe recordar que, tras el empate sin goles con Australia que dejó a Paraguay como tercero de su grupo, Chilavert fue muy crítico de Gustavo Alfaro: "El DT más farsante del fútbol mundial. Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores del Mundial. Dejá de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores, te pagan 2.5M para decir boludeces". Además, cuestionó a Gill por ser un arquero "mudo".