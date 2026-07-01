Drew Fischer será el árbitro de Argentina-Cabo Verde en los 16avos del Mundial

La Selección Argentina solo tiene un antecedente con Fischer. Fue en junio de 2024, durante un amistoso disputado en Filadelfia previo a la Copa América, cuando el conjunto dirigido por Scaloni derrotó 1-0 a Ecuador con un gol de Ángel Di María. Aquel partido formó parte de la preparación para el torneo continental que luego terminó con el título de la Albiceleste.

Además de su recorrido en la MLS, Fischer dirigió finales de la Liga Concacaf, del Campeonato Sub-20 de la confederación y participó en varias ediciones de la Copa Oro, la Nations League y el Mundial de Clubes. También fue integrante del equipo del VAR en el Mundial de Qatar 2022, donde incluso fue designado para una de las semifinales.

Para el compromiso entre Argentina y Cabo Verde estará acompañado por los asistentes Michael Barwegen y Lyes Arfa, ambos de Canadá. La mexicana Katia García será la cuarta árbitra, mientras que su compatriota Sandra Ramírez se desempeñará como asistente de reserva.