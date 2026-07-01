Drew Fischer será el árbitro de Argentina-Cabo Verde en los 16avos del Mundial

El canadiense fue designado por la FIFA para el duelo del viernes en Miami. Ya dirigió a la Selección en un amistoso previo a la Copa América 2024.
La FIFA confirmó este miércoles que el canadiense Drew Fischer será el árbitro del encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se disputará el próximo viernes desde las 19 (hora argentina) en el Miami Stadium y marcará el inicio de la fase eliminatoria para el equipo de Lionel Scaloni.
Fischer, nacido en Calgary y de 45 años, es árbitro internacional desde 2015 y atraviesa su primera participación en una Copa del Mundo. En este certamen ya dirigió dos encuentros de la fase de grupos: el triunfo de Francia por 3-0 sobre Irak y la victoria de Croacia por 2-1 ante Ghana, resultado que selló la clasificación del conjunto europeo.
El canadiense cuenta con una amplia experiencia en la Major League Soccer (MLS), donde acumula más de 220 partidos y fue distinguido como el mejor árbitro de la temporada 2025. Entre sus antecedentes figura un encuentro especial para Lionel Messi: arbitró la victoria de Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps que significó el primer título de liga de la franquicia estadounidense.
Dirigió varias veces a Leo en la MLS. Foto: Getty imáges.
La Selección Argentina solo tiene un antecedente con Fischer. Fue en junio de 2024, durante un amistoso disputado en Filadelfia previo a la Copa América, cuando el conjunto dirigido por Scaloni derrotó 1-0 a Ecuador con un gol de Ángel Di María. Aquel partido formó parte de la preparación para el torneo continental que luego terminó con el título de la Albiceleste.
Además de su recorrido en la MLS, Fischer dirigió finales de la Liga Concacaf, del Campeonato Sub-20 de la confederación y participó en varias ediciones de la Copa Oro, la Nations League y el Mundial de Clubes. También fue integrante del equipo del VAR en el Mundial de Qatar 2022, donde incluso fue designado para una de las semifinales.
Para el compromiso entre Argentina y Cabo Verde estará acompañado por los asistentes Michael Barwegen y Lyes Arfa, ambos de Canadá. La mexicana Katia García será la cuarta árbitra, mientras que su compatriota Sandra Ramírez se desempeñará como asistente de reserva.
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