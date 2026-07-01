Épica remontada de Bélgica ante Senegal para pasar a octavos de final del Mundial

Cuando parecía eliminado, el seleccionado europeo reaccionó en el tramo final: levantó un 0-2 en los últimos quince minutos para forzar el alargue y selló el 3-2 con un gol de penal a los 120+6.
Bélgica protagonizó uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Senegal en los dieciseisavos de final disputados en Seattle. El conjunto europeo estuvo al borde de la eliminación, estando dos goles abajo a los 85 minutos, pero reaccionó de manera espectacular con dos tantos en el final para forzar el alargue y selló la clasificación con un penal convertido por Youri Tielemans en una de las últimas jugadas del suplementario.
El seleccionado africano fue superior durante la primera etapa y golpeó a los 24 minutos con un tanto de Habib Diarra, que aprovechó un rebote tras un cabezazo de Ismaila Sarr que dio en el palo. Con presión alta, intensidad y velocidad para atacar, Senegal controló el desarrollo y dejó sin respuestas a una Bélgica que apenas logró inquietar en los primeros 45 minutos.
El inicio del complemento pareció sentenciar la historia. A los 51 minutos, Ismaila Sarr controló de pecho dentro del área y sacó un potente derechazo para vencer a Thibaut Courtois y establecer el 2-0 final. Con esa diferencia, el equipo africano se encaminaba hacia una clasificación histórica mientras los europeos lucían desconcertados.
Sin embargo, el ingreso de Romelu Lukaku cambió por completo el encuentro. El delantero descontó a los 86 minutos con una definición de centrodelantero y le devolvió la esperanza a Bélgica. Y, apenas tres minutos después, Tielemans apareció de cabeza tras una mala salida del arquero senegalés para marcar el 2-2 y enviar el partido al tiempo suplementario.
En la prórroga, el impulso anímico quedó del lado de Bélgica. El equipo europeo asumió el protagonismo y estuvo cerca de la remontada cuando Dodi Lukebakio estrelló un remate en el palo. Instantes después, el árbitro fue convocado por el VAR para revisar una infracción dentro del área sobre Tielemans y, tras observar la acción, sancionó penal.
A los 120+6 minutos, Tielemans tomó la responsabilidad desde los doce pasos, cruzó su remate y venció al arquero senegalés para desatar el festejo belga. El 3-2 llegó en la última acción del partido y consumó una remontada inolvidable para los europeos.
Senegal todavía tuvo una última oportunidad para estirar el suspenso. En los segundos finales dispuso de un tiro libre muy peligroso en la puerta del área, pero el remate se fue muy por encima del travesaño. Esa ejecución frustrada terminó por apagar las esperanzas africanas, que dejaron escapar una ventaja de dos goles y una clasificación que parecía asegurada.
Con este sufrido triunfo, Bélgica se metió en los octavos de final del Mundial 2026 y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Senegal, en cambio, quedó eliminado tras protagonizar un partidazo que se definió de la manera más dramática posible y que quedará entre los encuentros más memorables del torneo.
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