Épica remontada de Bélgica ante Senegal para pasar a octavos de final del Mundial

En la prórroga, el impulso anímico quedó del lado de Bélgica. El equipo europeo asumió el protagonismo y estuvo cerca de la remontada cuando Dodi Lukebakio estrelló un remate en el palo. Instantes después, el árbitro fue convocado por el VAR para revisar una infracción dentro del área sobre Tielemans y, tras observar la acción, sancionó penal.

A los 120+6 minutos, Tielemans tomó la responsabilidad desde los doce pasos, cruzó su remate y venció al arquero senegalés para desatar el festejo belga. El 3-2 llegó en la última acción del partido y consumó una remontada inolvidable para los europeos.

Senegal todavía tuvo una última oportunidad para estirar el suspenso. En los segundos finales dispuso de un tiro libre muy peligroso en la puerta del área, pero el remate se fue muy por encima del travesaño. Esa ejecución frustrada terminó por apagar las esperanzas africanas, que dejaron escapar una ventaja de dos goles y una clasificación que parecía asegurada.

Con este sufrido triunfo, Bélgica se metió en los octavos de final del Mundial 2026 y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Senegal, en cambio, quedó eliminado tras protagonizar un partidazo que se definió de la manera más dramática posible y que quedará entre los encuentros más memorables del torneo.

Resumen del partido: