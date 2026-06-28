Gustavo Alfaro le respondió a Chilavert: "Es un francotirador en vez de venir a ayudar"

El entrenador argentino de la Selección de Paraguay cuestionó las críticas del histórico arquero y defendió el recorrido del equipo en la Copa del Mundo.
En la previa del encuentro de 16avos de final del Mundial a disputarse este lunes contra Alemania, Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa y le respondió a José Luis Chilavert tras sus críticas a su trabajo como entrenador de la Selección de Paraguay y la participación en la máxima cita sumado a la actuación de Orlando Gill.
"El DT más farsante del fútbol mundial. Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores del Mundial. Dejá de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores, te pagan 2.5M para decir boludeces", expresó explosivamente Chilavert tras el empate sin goles de Paraguay con Australia en el cierre del Grupo D y avanzar como uno de los mejores terceros perdiendo el segundo lugar con los propios australianos.
“Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas”, expresó el técnico durante la conferencia de prensa. Aunque el tema no había sido planteado por los periodistas, el argentino lo introdujo al hablar del respaldo que considera necesario alrededor del seleccionado.
En ese sentido, remarcó que las puertas del equipo están abiertas para quienes quieran aportar desde otro lugar y puso ejemplos concretos: “Que venga, las puertas de la selección están abiertas, como vino Roque Santa Cruz a hablar con los delanteros y los muchachos el otro día, que se quedó a merendar y comer. Como vinieron Carlitos Bonet, Haedo Valdez, Jonathan Santana... Cuando los vi, les pedí permiso, porque es su casa. Me hubiera gustado que hiciera eso”.
Más adelante, el entrenador recordó un encuentro que tuvo años atrás con el histórico arquero cuando trabajaba como comentarista en Caracol TV: “Un día fui a transmitir un triunfo de Colombia contra Uruguay por Eliminatorias y me crucé con Chilavert. Tengo una relación con él, si decide pegarme es un problema suyo, no mío. Tiró barbaridades del fútbol paraguayo y me dijo que algún día iba a agarrar el control del fútbol paraguayo e iba a traer a alguien como yo a dirigir. Hoy lo soy, péguenme a mí".
"Si queremos un Paraguay grande, hay que construirlo desde la grandeza. ¿Por qué es grande Messi? No por el talento, por la humildad. Cuanto más grande, más humildad hay que tener. Esos son los grandes en serio. Me gustaría que no destruyamos esta realidad de Paraguay”, sostuvo el entrenador.
Por otro lado, el DT defendió el proceso que llevó al seleccionado hasta esta instancia del Mundial y pidió una mirada más amplia sobre los resultados. “A mí me decían en el mundo que era una hazaña haber clasificado al Mundial, y más todavía haber pasado de fase. Paraguay debe ser el único lugar donde no se debe haber festejado que pasamos de fase porque no clasificamos segundos, porque ‘el técnico es un cagón’. Digo ‘pucha’. Cuando Paraguay miraba los Mundiales por televisión, Australia los jugaba. ¿Por qué tenemos que ganarle a cualquiera de cualquier manera? ¿Porque sí? Siento que resistimos la inmediatez, el resultado. El resultado es lo más importante, pero el proceso es una construcción: el camino al éxito no es una línea recta”, comentó el entrenador.
Paraguay enfrentará a Alemania este lunes, desde las 17.30 en Boston, por los 16avos de final en el inicio de un camino a la final lleno de potencias. Sí, como si fuera poco en caso de avanzar se medirán con Francia y después probablemente Marruecos o Países Bajos.
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