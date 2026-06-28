Gustavo Alfaro le respondió a Chilavert: "Es un francotirador en vez de venir a ayudar"

Más adelante, el entrenador recordó un encuentro que tuvo años atrás con el histórico arquero cuando trabajaba como comentarista en Caracol TV: “Un día fui a transmitir un triunfo de Colombia contra Uruguay por Eliminatorias y me crucé con Chilavert. Tengo una relación con él, si decide pegarme es un problema suyo, no mío. Tiró barbaridades del fútbol paraguayo y me dijo que algún día iba a agarrar el control del fútbol paraguayo e iba a traer a alguien como yo a dirigir. Hoy lo soy, péguenme a mí".

"Si queremos un Paraguay grande, hay que construirlo desde la grandeza. ¿Por qué es grande Messi? No por el talento, por la humildad. Cuanto más grande, más humildad hay que tener. Esos son los grandes en serio. Me gustaría que no destruyamos esta realidad de Paraguay”, sostuvo el entrenador.

Por otro lado, el DT defendió el proceso que llevó al seleccionado hasta esta instancia del Mundial y pidió una mirada más amplia sobre los resultados. “A mí me decían en el mundo que era una hazaña haber clasificado al Mundial, y más todavía haber pasado de fase. Paraguay debe ser el único lugar donde no se debe haber festejado que pasamos de fase porque no clasificamos segundos, porque ‘el técnico es un cagón’. Digo ‘pucha’. Cuando Paraguay miraba los Mundiales por televisión, Australia los jugaba. ¿Por qué tenemos que ganarle a cualquiera de cualquier manera? ¿Porque sí? Siento que resistimos la inmediatez, el resultado. El resultado es lo más importante, pero el proceso es una construcción: el camino al éxito no es una línea recta”, comentó el entrenador.

Paraguay enfrentará a Alemania este lunes, desde las 17.30 en Boston, por los 16avos de final en el inicio de un camino a la final lleno de potencias. Sí, como si fuera poco en caso de avanzar se medirán con Francia y después probablemente Marruecos o Países Bajos.

La conferencia completa de Gustavo Alfaro