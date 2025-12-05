Chiqui Tapia se mostró con el presidente de la FIFA en la previa al sorteo del Mundial

Tapia compartió además imágenes junto a figuras centrales de la dirigencia internacional. Una de ellas lo muestra con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y otra con Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL, con quienes estuvo conversando en la previa del sorteo. Recordemos que presencia en Estados Unidos coincide con días turbulentos luego del escandalo de Sur Finanzas, además de los debates internos del fútbol argentino.

Embed Viviendo la emoción de lo que será una jornada muy especial para el mundo y, especialmente, para todo el pueblo argentino. Ya en Washington, a la espera del sorteo del Mundial 2026. pic.twitter.com/5idpyGUqtI — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 5, 2025

Entre las fotos que difundió también aparece Maxi Rodríguez, quien será uno de los participantes del sorteo del Mundial. En la imagen se ve además a Luciano Nakis, dirigente de AFA y Deportivo Armenio, recordado por el video en el que se lo ve secándole la nuca a Tapia en un acto oficial.

En la previa del evento mundialista, Tapia espera reencontrarse con Lionel Messi, aunque el capitán de la selección no estará presente en el sorteo ya que se prepara para disputar la final que Inter Miami jugará este sábado ante Vancouver Whitecaps. Se prevé que el presidente de la AFA viaje al Chase Stadium para acompañar al rosarino en la definición.

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

La FIFA realizará hoy viernes 5 de diciembre a las 14 horas de la Argentina, el sorteo que definirá los 12 grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El evento tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington DC, desde las 14 (hora de Argentina), y marcará el inicio del camino para las 48 selecciones clasificadas.

El formato establece que los equipos serán distribuidos en cuatro bombos según su posición en el ranking FIFA, a partir de los cuales se conformarán los grupos. Además, por primera vez se aplicará una regla que impide cruces prematuros entre los líderes del ranking: si encabezan sus zonas, Argentina y España no podrán enfrentarse antes de la final, lo mismo que Inglaterra–Francia y Estados Unidos respecto de México y Canadá.

Los tres países anfitriones serán ubicados en grupos distintos para garantizar que jueguen la fase inicial en su territorio. También habrá restricciones habituales por confederación: los equipos de la misma región no pueden compartir grupo, salvo en UEFA, que admite un máximo de dos. Estas limitaciones impactan en los Repechajes, especialmente en el caso de Bolivia, que no podrá enfrentarse a selecciones de CONMEBOL, CONCACAF ni AFC, por lo que quedará emparejada con un africano y dos europeos, uno de ellos procedente del Bombo 1.

Selecciones clasificadas por Confederación