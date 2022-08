Cirigliano: de ser "el nuevo Mascherano" a ser detenido por intento de robo

Se formó en las Inferiores de River y debutó en Primera en 2010 con solo 18 años. Fue de la mano de Leonardo Astrada en un duelo contra Atlético Tucumán, que terminaría en empate sin goles. Luego, perdió lugar en el club, que terminó descendiendo el siguiente año. Pero se afianzó como titular en el Millonario en la B Nacional: le ganó el puesto a jugadores más experimentados como Nicolás Domingo y Cristian Ledesma y formó un gran dupla con Leonardo Ponzio. Mostraba buenas pisadas, recuperación y mucha entrega. Y tras el ascenso, llegó a ser capitán de River en un encuentro en la A.

bRMVlPdbI_1256x620__2.webp

Fue una promesa de la cantera de River, pero también del fútbol argentino: jugó en la Selección Argentina Sub-17 y Sub-20. Ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2011 y disputó Campeonatos Sudamericanos y Mundiales juveniles. De hecho, durante el mercado de pases de verano europeo de 2012, clubes top de Europa como Manchester United, Manchester City y Napoli, entre otros, estuvieron interesados en comprarlo. Pero, finalmente no avanzó ninguno de esos tres. El que lo hizo fue el Hellas Verona: fue a préstamo por un año.

Al final de su cesión, Marcelo Gallardo comentó públicamente: "Hablé con Enzo y la dirigencia sobre Cirigliano. Es un jugador que me interesa". Vale destacar que el Muñeco no suele tener en cuenta a los que se van del club (en ocho años apenas le dio una chance a David Martínez, Enzo Fernández, Franco Paredes y algún otro), pero con él sí. Lo puso en la lista de pretemporada a Miami, pero él decidió no ir para presionar a la directiva de que negocie su ficha con el Verona. No se dio el pase ya que el club italiano ofrecía la mitad de la suma pactada como opción de compra.

Entonces debió quedarse en River, pero Gallardo cambió de decisión y no lo tomó más en cuenta. En julio de 2015 se volvió a marchar a préstamo: al FC Dallas de Estados Unidos por seis meses, sin costo y sin opción de compra. Solo jugó ocho partidos. Luego, pasó por Tigre (apenas seis duelos disputó), Atlético Tucumán (tres), Zapatec de México (acá volvió a encontrarse con un buen nivel), San Luis de Quillota, Godoy Cruz y Cynthialbalonga Calcio, club de la D de Italia, al que arribó a inicios de este año.

Fue señalado como el nuevo Mascherano y también como "el Xavi argentino". De hecho Goal, medio español, expresó sobre él en sus comienzos: "La marca, la garra y el equilibrio de Mascherano y la depurada técnica de Redondo es una combinación ideal para transformarse en el próximo número organizador, al estilo Xavi Hernández, que el 'viejo continente' podrá disfrutar desde las gradas". Pero, sufrió problemas, como la depresión, y tomó malas decisiones, quizás por haber tenido mala compañía y además ejemplos (su padre vendía droga). En 2015 fue detenido por manejar con alcohol en sangre y resistirse a la autoridad y ahora, con este intento de robo, podría ir varios años a la cárcel.

Cirigliano-robo.jpg

Sorpresivamente, cuando lo detuvieron, tenía un pantalón de... ¡Boca!