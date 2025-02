Cómo llega Alianza Lima al duelo con Boca: "Tenemos la máxima ilusión"

Alianza Lima viene de darse un golpazo en el torneo local: cayó por 3 a 1 con Alianza Atlético, un equipo que tiene la mitad de valor que el suyo actualmente en el mercado según Transfermarkt. Y en cuanto a historia Alianza Atlético nunca ganó un campeonato de Primera División ni participó de la Copa Libertadores.

Además, el equipo de Néstor Gorosito comenzó ganando con un gol de Erik Castillo a los 18 minutos del primer tiempo pero después fueron completamente superados y terminaron perdiendo por dos goles. Fue la primera derrota oficial del conjunto dirigido por Pipo en 2025 tras un gran arranque de año con dos triunfos y un empate.

Alianza Lima viene de eliminar a Nacional de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores: empató 1 a 1 de visitante y luego se impuso por 3 a 1 de local para acceder a esta instancia donde enfrentará a Boca. Además, ganó en su debut en el torneo local por 3 a 0 a Cusco.

Tras el encuentro con Alianza Atlético, Gorosito tuvo un cruce con un periodista que le preguntó si este resultado le afectará al equipo para enfrentar a Boca. "No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar”, le contestó sin dejarlo terminar de preguntar. Sin embargo, el cronista no se quedó callado y aclaró que solo estaba preguntando, a lo que Pipo arremetió: “Te estoy contestando. Si yo supiera lo que va a pasar, mal no me iría”.

Embed

Además, el entrenador comentó: "Nosotros tenemos la máxima ilusión, la misma que habíamos traído acá para ganar y seguir en la senda del triunfo que veníamos trayendo. El torneo y la Copa son dos cosas completamente diferentes”.

Alianza Lima es un equipo al que le gusta tener la posesión y no tiene apuros en llegar al arco rival. El conjunto peruano en ataque suele llegar mucho por las bandas terminando con centros al área gracias a sus laterales Miguel Trauco y Guillermo Enrique.

Kevin Quevedo y Eryc Castillo son los jugadores de Alianza Lima con más desequilibrio y que se atreven al duelo individual. Por otro lado, el equipo peruano no presiona alto en conjunto y le cuesta correr de atrás a la pelota. No tiene buen repliegue, algo que Boca puede aprovechar para lastimarlo.

Por último, Alianza Lima cuenta con jugadores conocidos como Carlos Zambrano (ex Boca), Fernando Gaibor (ex Independiente), Hernán Barcos (ex Racing y Vélez) y Paolo Guerrero (quien supo ser un delantero top y también jugó en La Academia pero no será parte del encuentro de ida por una lesión).