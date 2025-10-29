El Neroazzurro aplastó al conjunto violeta con un doblete de Hakan Çalhanoglu y un tanto de Petar Sucic y quedó escolta del campeonato italiano, a tres puntos de los líderes Napoli y Roma.
El Inter de Lautaro Martínez goleó 3 a 0 a Fiorentina y se prende en la Serie A. El Neroazzurro aplastó al conjunto violeta con un doblete de Hakan Çalhanoglu y un tanto de Petar Sucic y quedó escolta del campeonato italiano con 18 puntos en nueve jornadas, a tres puntos de los líderes Napoli y Roma.
Inter aprovechó el flojo momento de Fiorentina, que con esta derrota quedó anteúltimo con apenas cuatro unidades tras cuatro empates y cinco caídas, sin aún conseguir un triunfo. Más allá del resultado abultado, el Neroazzurro logró golpear, una y otra vez, recién en el segundo tiempo tras irse 0 a 0 al descanso.
Calhanoglu abrió el marcador para Inter a los 21 minutos de juego con un gran remate cruzado desde el borde del área, con el que rompió el muro puesto por David De Gea. Y, instantes después, el Neroazzurro amplió el marcador con un gran jugada a puro toque y asistencia de Lautaro Martínez para Sucic, quien hizo lo que hizo dentro del área.
Ya con la historia escrita, Calhanoglu estampó el 3 a 0 final de penal a los 43 minutos de la segunda etapa. El Turco remató super esquinado a media altura para vencer a De Gea, quien adivinó el palo pero aún no llegó ante su gran definición desde los doce pasos.
Con este triunfo, Inter se prende con todo en la Serie A, que es protagonizada con varios clubes: Napoli y Roma punteros con 21 puntos, el propio Neroazzurro junto a Milan siguen con 18 unidades y ahí nomás están Como con 16 y Bologna y Juventus con 15 en un torneo que, desde ya, recién está comenzando.
comentar