Boca perdió al socio de Leandro Paredes para el Superclásico: Rodrigo Battaglia

Según informó el parte médico oficial del club, el volante "presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda" y por lo tanto no podrá estar contra Barracas Central, Estudiantes, el Superclásico con River y la última fecha frente a Tigre. Battaglia podría volver para los playoffs del Clausura, en caso de que el equipo de Úbeda pase de ronda.

El ex-Huracán se convirtió rápidamente en el ladero ideal de Paredes en el mediocampo, con el aporte de su equilibrio, su buena ubicación y, sorpresivamente, su capacidad goleadora (con cuatro, es el máximo artillero del Xeneize en el semestre). Voz de mando y hombre de mucha experiencia, fue una fija en todo el ciclo de Miguel Ángel Russo.

El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda.



Será el primer encuentro que se pierda desde la goleada a Central Córdoba en Santiago del Estero del 7 de marzo, por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Tras esa ausencia, ingresó dos veces desde el banco de suplentes y luego fue titular en los 24 partidos siguientes (fue reemplazado solo en los últimos tres).

Para Úbeda, puede ser la oportunidad ideal para darle la posibilidad a Milton Delgado, que viene de romperla en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina. El pibe jugó los 90 minutos de todos los partidos del equipo dirigido por Diego Placente en el torneo juvenil, donde lograron un valioso subcampeonato.

Además de Delgado, aparecen como posibilidades Williams Alarcón y Ander Herrera, por ahora en ese orden de prioridades para el cuerpo técnico. Boca necesita ganar en estos cuatro partidos que le quedan para meterse en la próxima instancia del Torneo Clausura y clasificar a la Copa Libertadores 2026.