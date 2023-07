Por su parte, Boca se medirá el día después ante Barracas Central en Santiago del Estero, a las 19, y River se enfrentará a Talleres en Mendoza, a las 22. Los cruces de ese día incluso ya tienen árbitros confirmados.

La semana siguiente, el miércoles 26, jugaría San Lorenzo frente a Platense, si es que la participación del Ciclón en la Copa Sudamericana así lo permite. Más adelante, aún sin escenario confirmado, verá acción Independiente: será el martes 15 de agosto ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Copa Argentina - 16avos de final

Miércoles 19 de julio

Defensa y Justicia vs. Centro Español

Estadio: Gimnasia La Plata

Hora: 18.00

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Mariano Cichetto

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Felipe Viola

Racing vs. San Martín de Tucumán

Estadio: Mario Alberto Kempes

Hora: 21

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

Jueves 20 de julio

San Martín de San Juan vs. Vélez

Estadio: Belgrano de Córdoba

Hora: 13.45

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: César Ceballo

Villa Mitre vs. Godoy Cruz

Estadio: Temperley

Hora: 16.

Árbitro: Germán Delfino

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

Barracas Central vs. Boca

Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Hora: 19

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

River vs. Talleres de Córdoba

Estadio: Mendoza

Hora: 22

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Yamil Possi

Martes 25 de julio

All Boys vs. Estudiantes*

* Sujeto a cambio de fecha conforme a su participación en Play Off de Copa Sudamericana 2023

Patronato vs. Argentinos Juniors

Miércoles 26 de julio

Excursionistas vs. Almagro

San Lorenzo* vs. Platense

* Sujeto a cambio de fecha conforme a su participación en Play Off de Copa Sudamericana 2023

Miércoles 2 de agosto

Chaco For Ever vs. Rosario Central

Colón vs. Lanús

Jueves 3 de agosto

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 9 de agosto

Instituto vs. Huracán

Martes 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.