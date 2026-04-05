River recibe a Belgrano y busca estirar su racha positiva: hora, TV y formaciones

Desde la llegada de 'Chacho' Coudet, el Millonario sumó cuatro triunfo y un empate. Y ahora, intentará asegurar su clasificación a los playoffs. El Pirato viene de ganarle a Atlético Rafaela por la Copa Argentina.
Este domingo por la tarde-noche, River recibirá a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y buscará asegurar su clasificación a los playoffs del campeonato argentino.
El Millonario quiere estirar su racha de victorias y mantener el invicto que tiene Eduardo 'Chacho' Coudet desde que llegó al club de Núñez, en el que obtuvo cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos. En el último encuentro, se llevó la victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto.
Se prevé que Fabricio Bustos vuelva a jugar tras superar una lesión y reemplace a Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Además, Matías Viña volverá al 11 titular por la suspensión de Marcos Acuña por acumulación de tarjetas amarillas.
Por otro lado, Belgrano viene de ganarle 3 a 0 por Copa Argentina a Atlético Rafaela y en su último partido por el torneo local perdió ante Racing por 2 a 1 en Alberdi.
El Pirata tuvo una muy buena racha en el arranque del campeonato, en la que obtuvo 15 puntos de 21 posibles, hasta que perdió su invicto ante Huracán, y desde ahí, no pudo volver a plasmar ese rendimiento.
El último cruce entre ambos fue un 3 a 0 a favor de River, también en el estadio Monumental, en 2024.
El encuentro se disputará desde las 18 y será transmitido por TNT Sports. El encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez.
Eduardo Coudet podría poner de arranque a: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.
Ricardo Zielinski podría poner este once inicial: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.
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