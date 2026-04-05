River recibe a Belgrano y busca estirar su racha positiva: hora, TV y formaciones

El Pirata tuvo una muy buena racha en el arranque del campeonato, en la que obtuvo 15 puntos de 21 posibles, hasta que perdió su invicto ante Huracán, y desde ahí, no pudo volver a plasmar ese rendimiento.

El último cruce entre ambos fue un 3 a 0 a favor de River, también en el estadio Monumental, en 2024.

El encuentro se disputará desde las 18 y será transmitido por TNT Sports. El encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez.

Posibles formaciones de River y Belgrano

Eduardo Coudet podría poner de arranque a: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.

Ricardo Zielinski podría poner este once inicial: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.