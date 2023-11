Luego de tener el domingo libre, el plantel Millonario retomó las prácticas, con tareas livianas. Hubo seis ausentes: los seleccionados Franco Armani, Paulo Díaz, Nicolás De la Cruz y Salomón Rondón, convocados a Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, respectivamente; Santiago Simón y Pablo Solari, citados por Javier Mascherano para la gira de la Selección Sub 23 por Japón.

El martes, luego del entrenamiento matutino, River emprenderá viaje rumbo a Chile, donde el miércoles por la noche jugará frente a Colo Colo en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, de la ciudad de Concepción, en el primero de los dos amistosos que tiene pactados.

kranevitter river.jfif Matías Kranevitter, uno que tendrá minutos en los amistosos.

El segundo será el viernes a las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, ante el recién ascendido a Primera División Independiente Rivadavia. De ese modo, después de enfrentar al Cacique, el plantel pasará la noche en el país trasandino y el jueves cruzará nuevamente la frontera para hospedarse en la provincia cuyana y visitar al día siguiente a la Lepra.

La idea de Martín Demchelis no es sólo que los futbolistas no pierdan ritmo de competencia, sino también darle rodaje a los integrantes del plantel que no suelen sumar muchos minutos para tener a todos a tono de cara a la recta final del año.

En el último fin de semana de noviembre -aún no fueron informados los días y horarios de los partidos-, River recibirá a Instituto de Córdoba en cancha de Independiente por la última fecha de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional, y un empate le alcanzará para meterse en los playoff para pelear por el título. Con una derrota también podría clasificar si se dan otros resultados.

La preocupación de Martín Demichelis

Luego de la caída en Rosario, el técnico del Millonario reconoció que hace varios partidos su equipo perdió las garantías defensivas que había conseguido durante un pasaje del año, en la Liga Profesional, cuando Franco Armani hilvanó varias vallas invictas. “Hay que ajustar algunos detalles para recuperar la solidez”, aseguró Micho.

En la misma línea, se lamentó que "pareciera ser que nos pueden marcar con facilidad", aunque resaltó que jugar en el Gigante de Arroyito "es difícil para cualquiera y más cuando tenés uno menos". Los números le dan la derecha: el Canalla lleva 28 partidos invicto de local. "No hay que perder la humildad y la armonía que nosotros tenemos”, agregó Demichelis.

demicheliswebp.jpg Martín Demichelis, en conferencia de prensa.

Sin embargo, el DT de la Banda consideró que "hicimos 44 minutos grandísimos" y destacó: “Hasta el momento del empate se había dominado a un rival que está en un altísimo nivel. Fue uno de los mejores primeros tiempos que hicimos como visitante, pero la roja desvirtuó todo y ellos con su jerarquía fueron efectivos en las pocas chances que crearon”.

Con respecto al empate sobre el cierre de la etapa inicial, Demichelis fue contundente. “El futbol está llenísimo de emociones y si algo me preocupaba en el entretiempo era no tener impacto por lo que había pasado. Después tuvimos la mala fortuna de hacernos un gol en contra", manifestó.