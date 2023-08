Con un apagado y errático Messi, Inter Miami empató y está último

Floja actuación del Inter Miami. El equipo estuvo totalmente desconexo, manejó la pelota casi todo el partido pero poco pudo hacer con ella, no tuvo rebeldía ni creatividad para romper un buen sistema defensivo, y tampoco el factor decisivo en un errático y apagado Messi. Nashville, que ya lo había complicado en la final de la Leagues Cup, le volvió a rascar un empate. Y podría haberlo ganado.

Está claro que con las llegadas de Martino y la catarata de refuerzos las Garzas mejoraron. Pero la diferencia la hace en las áreas, con Messi de un lado y su arquero Drake Callender del otro. Una vez más, el Uno mantuvo con vida durante todo el encuentro a los dirigidos por el Tata, y es el único responsable de que no haya terminado en derrota.

Es que defensivamente Inter sigue dejando muchísimo que desear. Los rivales entienden que la clave para ganarle es haciendo un cerrojo inquebrantable en defensa y salir rápido de contra para explotar los espacios. Nashville lo hizo, y es por eso que no tuvo problema en no tener la pelota. Sin ella, lastimó y mucho.

En el segundo tiempo, los cambios le dieron otra vitalidad al Inter, que pudo penetrar un par de veces el sistema defensivo rival y en un trámite, por momentos, más dinámico y de ida y vuelta. Maher, Bunbury, Mukhtar y Picault tuvieron las más claras para el visitante. El local también tuvo las suyas, pero no fueron tan peligrosas: remates altos de Taylor y Farías.

Messi no tuvo su mejor noche. De hecho, fue seguramente su actuación más floja en este equipo, aunque sus compañeros no lo acompañaron. Tampoco estuvo preciso en los tiros libres: tuvo dos en la puerta del área, uno dio en la barrera y el otro se fue por arriba. En tiempo cumplido frotó la lámpara y casi lo gana, pero no se dio.

Inter Miami necesita sumar muchos puntos para meterse en puestos de playoff y pelear por el título, y estos son los partidos que debería ganar: de local, contra rivales directos y a priori accesibles. Pero partido a partido, los rivales respetan cada vez menos a Messi y compañía. El domingo las Garzas visitarán a Los Ángeles FC y luego Lionel se sumará a la Selección Argentina.