Con un final polémico Vélez y Riestra empataron 1-1

Vélez no dejó de buscar el empate y consiguió su premio cuando un remate se desvió en Paz y dejó sin reacción a Arce. El 1-1 impulsó al Fortín, que se lanzó en busca de la victoria y volvió a encontrar el gol a los 41 minutos, cuando Lanzini remató desde la puerta del área y aprovechó un nuevo rebote.

La celebración duró poco. Arasa recibió el llamado del VAR y se dirigió al monitor para revisar una acción ocurrida antes del remate de Lanzini. En el salto por la pelota se había producido un supuesto contacto de Godoy sobre Paz, que el árbitro consideró infracción después de observar las imágenes.

EL VAR ANULÓ EL 2-1 DE VÉLEZ



Por una falta previa, Arasa no convalidó lo que era el segundo gol del Fortin.



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Arasa decidió entonces invalidar el tanto, sancionó tiro libre para Riestra y dejó sin efecto el 2-1 que había conseguido Vélez. No hubo tiempo para otra reacción y el empate quedó establecido en el Guillermo Laza, mientras el conjunto visitante se retiró con bronca por la decisión arbitral.

La bronca de Guillermo Barros Schelotto con el arbitraje

La disconformidad también quedó reflejada en las declaraciones de Barros Schelotto, quien cuestionó con dureza la actuación de Arasa y de Diego Ceballos, responsable del VAR. "Mi expulsión fue un insulto al aire, pero entiendo que (el árbitro) lo tomó como propio. Son cosas que a veces pasan. En el juego creo que Vélez jugó muy bien, como lo viene haciendo desde hace más de un año, y lo único que voy a decir del árbitro es que tanto (Nazareno) Arasa, como (Diego) Ceballos en el VAR tienen la responsabilidad de que Vélez no haya ganado el partido. Me da tristeza, que se haya resuelto así el partido, que no se haya resuelto en la cancha", sostuvo.

"Guillermo":

Por las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto sobre Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras el partido de Vélez contra Deportivo Riestra pic.twitter.com/RS7Z313fx0 https://t.co/ok1vCHx6v2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 29, 2026

El entrenador también reclamó que ambos árbitros no vuelvan a dirigir a Vélez. "¿La verdad? Es un día triste. Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en campo ni en el VAR, a Vélez Sarsfield. Creo que el hincha de Vélez se merece eso. Porque dentro de 20 días vamos a decir de la chance de llegar a la punta. Y hoy Vélez mereció ganar, lo hizo en la cancha. La verdad, es un día triste", cerró.