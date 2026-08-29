Con un final polémico Vélez y Riestra empataron 1-1

El Fortín había dado vuelta el partido sobre el cierre, pero Nazareno Arasa anuló el gol de Manuel Lanzini tras revisar una supuesta falta previa en el VAR. Guillermo Barros Schelotto cuestionó con dureza al arbitraje.
Deportivo Riestra y Vélez empataron 1-1 por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que terminó marcado por la polémica. El equipo de Guillermo Barros Schelotto había conseguido el 2-1 sobre el cierre a través de Manuel Lanzini, pero el árbitro Nazareno Arasa anuló el tanto después de ser advertido por el VAR.
El conjunto local se había puesto en ventaja en el complemento con un cabezazo de Tomás González, pero Vélez insistió hasta encontrar el empate mediante un remate que se desvió en Paz y descolocó a Ignacio Arce. Minutos después, Lanzini volvió a convertir y parecía darle el triunfo al Fortín, aunque la revisión del VAR cambió el desenlace.
El primer tiempo había terminado sin goles y tuvo a los dos arqueros como protagonistas. Arce sostuvo a Riestra con varias intervenciones importantes, mientras que Marchiori también respondió cuando fue exigido. El Malevo, además, tuvo un remate que terminó en el palo.
En el complemento, González rompió el cero con una definición de cabeza tras una palomita que ubicó la pelota contra el primer palo de Marchiori. Después del gol, Guillermo Barros Schelotto fue expulsado por protestar y Gustavo Barros Schelotto quedó a cargo del equipo durante el resto del encuentro.
Vélez no dejó de buscar el empate y consiguió su premio cuando un remate se desvió en Paz y dejó sin reacción a Arce. El 1-1 impulsó al Fortín, que se lanzó en busca de la victoria y volvió a encontrar el gol a los 41 minutos, cuando Lanzini remató desde la puerta del área y aprovechó un nuevo rebote.
La celebración duró poco. Arasa recibió el llamado del VAR y se dirigió al monitor para revisar una acción ocurrida antes del remate de Lanzini. En el salto por la pelota se había producido un supuesto contacto de Godoy sobre Paz, que el árbitro consideró infracción después de observar las imágenes.
Arasa decidió entonces invalidar el tanto, sancionó tiro libre para Riestra y dejó sin efecto el 2-1 que había conseguido Vélez. No hubo tiempo para otra reacción y el empate quedó establecido en el Guillermo Laza, mientras el conjunto visitante se retiró con bronca por la decisión arbitral.
La disconformidad también quedó reflejada en las declaraciones de Barros Schelotto, quien cuestionó con dureza la actuación de Arasa y de Diego Ceballos, responsable del VAR. "Mi expulsión fue un insulto al aire, pero entiendo que (el árbitro) lo tomó como propio. Son cosas que a veces pasan. En el juego creo que Vélez jugó muy bien, como lo viene haciendo desde hace más de un año, y lo único que voy a decir del árbitro es que tanto (Nazareno) Arasa, como (Diego) Ceballos en el VAR tienen la responsabilidad de que Vélez no haya ganado el partido. Me da tristeza, que se haya resuelto así el partido, que no se haya resuelto en la cancha", sostuvo.
El entrenador también reclamó que ambos árbitros no vuelvan a dirigir a Vélez. "¿La verdad? Es un día triste. Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en campo ni en el VAR, a Vélez Sarsfield. Creo que el hincha de Vélez se merece eso. Porque dentro de 20 días vamos a decir de la chance de llegar a la punta. Y hoy Vélez mereció ganar, lo hizo en la cancha. La verdad, es un día triste", cerró.
comentar