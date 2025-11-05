Con un gol de Lautaro Martínez, Inter derrotó a Kairat Almaty por la Champions League

El delantero de la Selección Argentina rompió el marcador en la última jugada del primer tiempo tras imponerse en el área ante todos en un balón que el equipo visitante no pudo despejar. Sin embargo, Ofri Arad lo igualó para el elenco kazajo a los diez minutos del complemento y sembró la incertidumbre sobre el final del encuentro.

Lautaro sufrió el empate desde el banco de suplentes y encontró la tranquilidad gracias a Carlos Augusto, quien a los 22 minutos del segundo tiempo, sentenció el 2-1 definitivo para los italianos. Un triunfo trabajado que deja en lo más alto al equipo del goleador argentino.

Inter es uno de los tres lideres con puntaje perfecto de la fase regular de la Champions League, junto a Bayern Múnich y Arsenal, todos con 12 unidades en cuatro jornadas. Manchester City, con 10 puntos, es el único escolta. PSG, Newcastle, Real Madrid y Liverpool son los otros clubes que están clasificando a playoffs de la Orejona.