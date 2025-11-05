Gallardo renovará con River por un año: "Estoy seguro que vamos a volver a ganar"

"Hemos acordado extender el vínculo contractual con Marcelo Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026. Esa decisión se sustenta en varias razones, como el cumplimiento con la palabra con el socio de River. En la campaña electoral hemos dado definiciones de que el proyecto del fútbol tenía el nombre de Marcelo Gallardo y queremos darle esa continuidad. La segunda razón es que los proyectos hay que apoyarlos en los momentos que no son tan buenos, hay que acompañar y profundizar con convicción el camino que elegimos para nuestro club", inició Di Carlo la conferencia de prensa.

"Simplemente, a nivel personal, creo profundamente en su figura y su capacidad de trabajo. Ha llevado a lo más alto a esta institución. Tenemos el entendimiento de que nadie tiene la llave del club, eso lo tienen los hinchas. Tanto Marcelo como yo tenemos claro que River está por encima de nosotros. Hay una alineamiento absoluto, tenemos una profunda convicción y queremos permanecer firmes en el camino de que River tiene que volver a ganar y creemos en la capacidad del cuerpo técnico”, agregó el presidente más joven de la historia del club con 36 años.

Tras estas palabras de Di Carlo, Gallardo tomó la palabra: “Conocemos la realidad deportiva, sabemos que los objetivos no se dieron como queríamos. Ahora, desde mi seguridad, mi deseo y mi energía tengo la confianza de seguir. Eso me sostiene. Y una mención especial a todos los hinchas que se manifiesten genuinamente con un apoyo incondicional en este momento de River. Es un símbolo y hay que reconocer el valor que eso tiene. Un entorno que nos revitalice nuevamente nos va a hacer volver a ganar. Desde mi forma de pensar, desde mi forma de ser y refortalecerse de eso, me hace creer que tengo la convicción para redoblar la apuesta”.

"Estoy de acuerdo con Stefano: nadie está por encima de River. Hasta el día que me vaya seguiré con el compromiso de siempre. Cuando sepa que no tengo la misma pasión para afrontar cada entrenamiento o un partido, lo haré saber. Pero ahora no lo siento. Estoy contento y feliz por la continuidad y la convicción con la que hablamos y el deseo de revertir esta situación. Estoy seguro de que pasará este momento", continuó Gallardo.

Embed

“Yo soy un chico de la casa, no voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que piensa eso, no me conoce. La especulación no viene de nuestra parte, viene de los demás. Pero son las reglas del juego. A veces, perdés y te tenés que ir. He perdido y ganado mucho, pero estoy seguro que volveremos a ganar. De mi parte no existió esa especulación”, agregó el entrenador sobre las especulaciones de que no continuara en 2026 en el cargo.

Además, el DT fue consultado sobre el inminente Superclásico: “Yo viví un montón de situaciones, será una prueba más y siempre está la oportunidad. Es una posibilidad y oportunidad para volver a ser y reconocerse. Es un buen partido para eso. Más allá de eso, todo lo que hablamos anteriormente. Ese es el eje”.

Por último, Gallardo expresó: "Nunca voy a aprovechar para sentarme acá por todo lo conseguido, no es mi esencia. Lo asumo con naturalidad, como asumo este momento de adversidad. Eso refuerza mis convicciones. No voy a escapar por un mal año deportivo. No está en mí. Y por suerte hay personas con convicciones".

"Que creen, sostienen y avalan... No hemos hecho las cosas como queríamos, hay que asumirlo. Hay cosas que revisar. Levanto la mano, me han hecho sentir la responsabilidad casi absoluta, no tengo problema, levanto la mano, no le tengo temor a eso. Pero sí estoy convencido de que estaremos en un espacio de regeneración que nos haga sentirnos cómodos, traccionar de todos lados y poner las patas firmes para ir hacia adelante. Vamos a volver a darle alegrías al hincha genuino que nos banca de manera incondicional", concluyó.