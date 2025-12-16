Premios The Best: la gala en Doha define a los ganadores con fuerte presencia argentina

La entrega de premios se realizará un día antes de la final de la Copa Intercontinental, que disputarán Paris Saint-Germain y Flamengo en el Ahmad Bin Ali Stadium, ubicado en la ciudad de Al Rayyan. Allí, el máximo organismo del fútbol dará a conocer a los ganadores de una temporada 2025 que tuvo actuaciones destacadas en todas las competencias.

Luego de la votación de hinchas, periodistas, capitanes y entrenadores de todo el mundo, uno de los grandes favoritos a quedarse con el premio mayor es Ousmane Dembélé. El delantero francés, reciente ganador del Balón de Oro, llega como principal candidato tras una temporada consagratoria en el PSG, coronada con la obtención de la Champions League.

dembelé balón de oro Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y busca quedarse también con el reconocimiento de la FIFA.

Las distinciones abarcan al mejor jugador y la mejor jugadora del año, entrenadores de fútbol masculino y femenino, arqueros y arqueras, además del Premio a la Afición y el reconocimiento a los mejores goles de la temporada. En la pelea por destronar a Dembélé aparecen nombres de peso como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri, que también tuvieron un año sobresaliente en Europa.

En argentina, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a decir presente entre los nominados a mejor arquero. El marplatense, figura de la Selección y del Aston Villa, buscará repetir el logro obtenido en 2022 y 2024, compitiendo con referentes del puesto como Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois.

Otros nombres argentinos que generan expectativa son los de Pedro de la Vega (Seattle Sounders) y Santiago Montiel (Independiente), nominados al Premio Puskás por los goles que marcaron ante Cruz Azul en la Leagues Cup 2025 y ante Independiente de Rivadavia por el Torneo Apertura respectivamente.

Alejo Ciganotto racing Alejo Ciganotto, hincha de Racing, nominado al premio a la mejor afición.

Además, Alejo Ciganotto, hincha de Racing, fue destacado entre los candidatos al Premio The Best a la Afición por acompañar a la Academia por tierra tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores. Para cerrar, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez aparecen como los argentinos que aspiran a integrar el once ideal de la temporada.