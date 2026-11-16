Conmoción en el fútbol argentino: murió un juvenil de 16 años tras recibir un pelotazo en la cabeza

El estado de salud del adolescente era delicado desde el comienzo. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, aunque los profesionales no pudieron revertir el cuadro. Finalmente, falleció durante el fin de semana.

La noticia provocó una profunda tristeza en distintas instituciones deportivas, ya que el joven también formaba parte, desde comienzos de 2024, del equipo de Reserva de futsal del club Nueva Estrella.

El dolor de los clubes por la muerte de Abel Núñez

Tras conocerse el fallecimiento, Nueva Estrella resolvió cancelar todas las actividades deportivas previstas para el domingo, incluido el compromiso que debía disputar frente a Argentinos Juniors.

A través de un comunicado, la institución expresó su acompañamiento a los familiares y allegados del futbolista: “Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen”.

Por su parte, Ezeiza FC fue el encargado de comunicar oficialmente la muerte del juvenil mediante una publicación en sus redes sociales. En el mensaje, el club manifestó su tristeza por la pérdida de uno de sus jugadores y lo despidió con sentidas palabras.

“La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, señaló la institución.