Conmoción en el fútbol argentino: murió un juvenil de 16 años tras recibir un pelotazo en la cabeza

Abel Núñez, jugador de las inferiores de Ezeiza FC, sufrió un fuerte impacto durante un partido ante Deportivo Muñiz en José C. Paz.
El fútbol formativo argentino atraviesa horas de profundo dolor luego de conocerse la muerte de Abel Núñez, un futbolista de 16 años que jugaba en las divisiones inferiores de Ezeiza FC. El adolescente falleció tras sufrir un fuerte impacto de pelota en la cabeza durante un partido oficial frente a Deportivo Muñiz.
De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió el jueves por la tarde en el predio del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz. Allí, Ezeiza FC se enfrentaba al denominado “Rayo Rojo” en un encuentro interzonal de la sexta fecha de la Copa de Plata del campeonato de Juveniles C y D, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Núñez, integrante de la categoría 2008 y quien utilizaba la camiseta número 10, recibió un pelotazo en la cabeza luego de un potente despeje durante el partido. Tras el impacto, cayó inmediatamente al suelo y quedó tendido sobre el campo de juego.
Al advertir la gravedad de la situación, los equipos médicos que se encontraban en el lugar intervinieron de urgencia y dispusieron su traslado a un centro asistencial de la zona. En paralelo, las autoridades decidieron detener el encuentro y también cancelar el partido de Sexta División que debía jugarse posteriormente.
El estado de salud del adolescente era delicado desde el comienzo. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, aunque los profesionales no pudieron revertir el cuadro. Finalmente, falleció durante el fin de semana.
La noticia provocó una profunda tristeza en distintas instituciones deportivas, ya que el joven también formaba parte, desde comienzos de 2024, del equipo de Reserva de futsal del club Nueva Estrella.
Tras conocerse el fallecimiento, Nueva Estrella resolvió cancelar todas las actividades deportivas previstas para el domingo, incluido el compromiso que debía disputar frente a Argentinos Juniors.
A través de un comunicado, la institución expresó su acompañamiento a los familiares y allegados del futbolista: “Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen”.
Por su parte, Ezeiza FC fue el encargado de comunicar oficialmente la muerte del juvenil mediante una publicación en sus redes sociales. En el mensaje, el club manifestó su tristeza por la pérdida de uno de sus jugadores y lo despidió con sentidas palabras.
“La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, señaló la institución.
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