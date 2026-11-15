Luis de la Fuente se expresó sobre la renovación de Scaloni en la Selección Argentina

El entrenador de España destacó la continuidad del Gringo en La Albiceleste: "Es tranquilidad, confianza y seguridad. Es la mejor manera de garantizar un futuro".
Lionel Scaloni decidió seguir al frente de la Selección Argentina hasta 2030 después de poner en duda la renovación de su contrato tras el subcampeonato en el Mundial 2026. Y la noticia empezó a generar repercusiones en las otras selecciones potencias: Luis de la Fuente, entrenador de España, se explayó al respecto.
"Soy un gran admirador y amigo de Lio", inició el técnico al ser consultado sobre la extensión del vínculo del oriundo de Pujato con la Albiceleste después de ganar dos Copa América, una Finalissima y un Mundial, sumado al subcampeonato del mundo de este año. Ambos construyeron una relación durante la etapa en la que Scaloni realizó el curso para obtener su licencia como director técnico, en el que De la Fuente fue uno de sus profesores.
Al profundizar sobre la renovación, el técnico de 65 años valoró la posibilidad de sostener el proceso de trabajo de la Selección. "Su renovación para Argentina es tranquilidad, confianza y seguridad. Es dar continuidad a proyectos que están funcionando muy bien. Es la mejor manera de garantizar un futuro", destacó.
Por otra parte, De la Fuente comparó la actualidad de Argentina y España y consideró que los resultados obtenidos por ambos seleccionados justifican la continuidad de sus respectivos proyectos. "Cuando las cosas se hacen, y esto es un dato objetivo, no estoy valorándolo yo, es objetivo, tanto en Argentina como en España, creo que merecen la oportunidad de seguir invirtiendo en este futuro", sostuvo.
De esta manera, el entrenador español volvió a mostrar su reconocimiento hacia Scaloni y respaldó la decisión de la AFA de extender su contrato. La continuidad hasta 2030 le permitirá al argentino encarar un nuevo ciclo mundialista, mientras que España también buscará sostener el camino que la llevó a conseguir importantes resultados estos años.
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