Luis de la Fuente se expresó sobre la renovación de Scaloni en la Selección Argentina

"Soy un gran admirador y amigo de Lio", inició el técnico al ser consultado sobre la extensión del vínculo del oriundo de Pujato con la Albiceleste después de ganar dos Copa América, una Finalissima y un Mundial, sumado al subcampeonato del mundo de este año. Ambos construyeron una relación durante la etapa en la que Scaloni realizó el curso para obtener su licencia como director técnico, en el que De la Fuente fue uno de sus profesores.