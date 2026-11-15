Escándalo: Ferro quedó eliminado del Reducido por un gol con doble mano

Tras finalizar el encuentro y consumada la eliminación, los jugadores y cuerpo técnico de Ferro se fueron encima del árbitro, quien tuvo que ser rodado por la policía. En medio de la bronca, Monetti le reclamó que "acá se sabe todo", dando a entender que fueron perjudicados adrede, mientras que otro colaborador le gritó: "Sos un payaso, delincuente".

La eliminación es un durísimo golpe para Ferro, que se ilusionaba con el regreso a Primera luego de 26 años: el equipo que dirige Juan Manuel Sara lideró la fase regular pero se pinchó en las fechas finales, lo que lo dejó sin final de la categoría. Y ahora, más allá del flojo rendimiento, este error arbitral lo dejó afuera de la lucha por el segundo ascenso.

El resumen del partido