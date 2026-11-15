Escándalo: Ferro quedó eliminado del Reducido por un gol con doble mano

El Verdolaga cayó 1 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta en Caballito y se quedó sin posibilidad de volver este año a Primera. El gol lo marcó Fabricio Rojas, quien ¡controló el balón con sus manos!
Escándalo: Ferro quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional con un gol de Fabricio Rojas después de controlar el balón con sus dos manos. El Verdolaga, que necesitaba empatar para sobrepasar los octavos de final de los playoffs al contar con ventaja deportiva, cayó 1 a 0 como local en Caballito por este increíble gol y se quedó sin chances de volver este año a la máxima categoría después de protagonizar su zona del campeonato.
Ferro sufrió un pésimo arbitraje contra Gimnasia y Tiro: Fernando Galetto volvió a meter la pelota en el área en una segunda jugada tras un tiro libre, el capitán Gabriel Díaz la peinó y Fabricio Rojas controló ¡con sus manos! y le rompió el arco a Federico Cosentino desde el punto del penal.
El árbitro Maximiliano Manduca no vio que Rojas bajó la pelota con los dos brazos. En el salto con un defensor local, tocó la pelota con el derecho, le rebotó en el izquierdo y quedó muerta para el remate a quemarropa. A pesar de las protestas de Ferro y sin VAR, no hubo corrección del fallo. Una locura...
Tras finalizar el encuentro y consumada la eliminación, los jugadores y cuerpo técnico de Ferro se fueron encima del árbitro, quien tuvo que ser rodado por la policía. En medio de la bronca, Monetti le reclamó que "acá se sabe todo", dando a entender que fueron perjudicados adrede, mientras que otro colaborador le gritó: "Sos un payaso, delincuente".
La eliminación es un durísimo golpe para Ferro, que se ilusionaba con el regreso a Primera luego de 26 años: el equipo que dirige Juan Manuel Sara lideró la fase regular pero se pinchó en las fechas finales, lo que lo dejó sin final de la categoría. Y ahora, más allá del flojo rendimiento, este error arbitral lo dejó afuera de la lucha por el segundo ascenso.
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